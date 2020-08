Le Jour où j’ai décidé d’envahir la Terre, T. 1&2 - Maiko Ogawa - chronique BD

Résumé : Koichi vit avec son grand-père et ses deux frères, Nagi, son jumeau, et Ryûsuke, l’ainé. Une fois ses études finies, il rêve de reprendre le café familial et de devenir torréfacteur, comme son grand-père. Mais lors de sa rentrée au lycée, il est pourchassé par Otori, une jeune fille étrange dotée de capacités physiques impressionnantes, et qui prétend le connaître. Elle lui propose, qu’ensemble, ils conquièrent la Terre…

Le Jour où j’ai décidé d’envahir la Terre est le premier manga de Maiko Ogawa édité en France. Au Japon, cette auteure n’en est pas à ses débuts puisque cela fait une dizaine d’année qu’elle y est active en tant que mangaka. Hitoribocchi no Chikyuu Shinryaku en version originale, ou Lonely Alien dans la langue de Shakespeare, est sa troisième série. Celle-ci a débuté en 2012 et s’est conclue en 2018, au bout de 15 tomes.

Maiko Ogawa / Ototo Editions

Le Jour où j’ai décidé d’envahir la Terre fait partie de ces mangas qu’il est difficile de catégoriser tant les genres sont habilement mêlés : sur une base de science-fiction s’enchaînent à la fois action et romance, comédie et drame.

Car ce n’est pas divulguer que de le dire : Otori est une extraterrestre. Dès le premier chapitre, elle annonce à Koichi qu’elle lui a sauvé la vie lors d’un incident il y a 10 ans, en lui implantant son cœur. Pour cette raison, ils sont liés et Koichi doit l’aider à remplir sa mission de conquérir la Terre. Très circonspect et n’ayant pas souvenir des événements, ce dernier refuse mais se retrouve bien vite à devoir changer d’avis lorsque ses proches sont menacés par d’autres envahisseurs… La Planète bleue est en effet convoitée par une myriade d’espèces différentes.

Maiko Ogawa / Ototo Editions

Même s’il est ici question d’envahisseurs extraterrestres, sujet mille fois traité, Maiko Ogawa l’aborde d’une manière très singulière. Aucune entrée en scène et explosions fracassantes à la Independence Day ; à la place s’enchainent les tranches de vie drôles et poétiques au café et au lycée, et les incursions étrangères qui mènent inéluctablement à une confrontation musclée avec Otori.

Le duo formé par les personnages principaux fonctionnent très bien et se révèlent à la fois intriguant et touchant. Leurs caractères opposés se complètent, et au sérieux et faible Koichi répond la fantasque et aguerrie Otori. Son rôle et ses motivations restent d’ailleurs mystérieuses – qui est-elle ? pourquoi agit-elle ainsi ? alliée ou ennemie ? –, renforçant l’intérêt que l’on peut avoir pour elle.

Le dessin est très classique. Il est bien réalisé et a un côté « old school » qui n’est pas sans rappeler la série Card Captor Sakura du collectif CLAMP. Le design des protagonistes peut toutefois paraître en décalage avec leur âge puisqu’il fait enfantin alors qu’il s’agit de lycéens. Pour ce qui des extraterrestres, l’auteure a de la ressource puisque sur ceux rencontrés jusqu’à présent, aucun ne se ressemble.

Maiko Ogawa / Ototo Editions

La seule anicroche que l’on pourra déceler se trouve du côté du récit et de son avancée. Même avec un titre aussi plein de promesses, Le Jour où j’ai décidé d’envahir la Terre prend son temps. Les deux premiers tomes servent avant tout à placer l’intrigue. Les enjeux sont seulement ébauchés et le tout peut laisser une légère impression de flou en refermant le second tome.

Au final, la lecture du manga de Maiko Ogawa se révèle plaisante et surtout prometteuse. Le Jour où j’ai décidé d’envahir la Terre devrait plaire à un public assez large tant les variations d’ambiance sont multiples. L’auteure développe son univers et les relations entre ses personnages patiemment et on se conforte en sachant que tous les mystères s’éclairciront dans les treize tomes encore à paraître.