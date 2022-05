Le Journal – Patrice Ordas, Philippe Tarral - la chronique BD

Résumé : {Le Journal} raconte la naissance du journal américain {Liberty Sentinel} en 1871. Sur le front, Nathan Prius écrit des articles sur la guerre d’indépendance. Il les envoie à son patron, M. Ellis, qui les diffuse sans citer leur véritable auteur. Un conflit oppose les deux hommes : le vieux propriétaire de journal conservateur et le jeune correspondant progressiste. Un conflit qui, au-delà de la fin de la guerre, s’étale sur de nombreuses années...

Critique : Nathan Prius côtoie l’histoire, rencontre LaFayette sur le front et une fois la guerre finie, repart pour le conflit avec les Indiens. Finalement, il se pourrait que le jeune homme soit le premier correspondant de guerre. Et c’est tout au long de sa vie que nous allons suivre Nathan et sa rivalité haineuse avec M. Ellis. Procès, menace, escroquerie, agression, Nathan va tout endurer et tenter de tenir le cap de l’honnêteté. Soutenu par de fidèles amis, il réussit à créer son propre journal et réalise ainsi son rêve.

L’opposition entre les deux hommes devient presque manichéenne. L’un incarne toutes les valeurs positives et l’autre les négatives. Ce qui tend à faire de ces deux personnages des archétypes, des images du bien et du mal. L’un symbolisant la nouvelle Amérique en construction et l’autre l’ancienne Angleterre conservatrice. La vie de ces deux adversaires suit l’avancée de l’histoire après la déclaration d’indépendance au fur et à mesure des décennies.

Patrice Ordas, Philippe Tarral – Grand Angle

Philippe Tarral sort les pinceaux pour rendre l’effervescence de cette époque. Optant pour un trait réaliste, il manie les couleurs avec brio. On se plaît à regarder les murs portant les traces de teintes variées, rompant avec l’aplat classique par le dépôt de couleurs en plusieurs couches plus ou moins marquées créant la matière. Ces ombres sur les peaux ressortent aussi avec la même force. De même, les vêtements, ondulant souvent de reflets bleus, frappent les yeux. La nuit regarde flotter un gris sombre se mêlant de noir, où pourtant luisent étrangement les traits des gens.

Le Journal est une histoire sur la naissance d’un journal et la fougue de son créateur, Nathan Prius. Sa rivalité avec Ellis se révèle un peu manichéenne mais le voyage dans l’Amérique de l’indépendance et le graphisme aux couleurs vives sont une belle découverte.