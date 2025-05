Le maître de California Hill – Bollée, Van Linthout – la chronique BD

Le 9 mai 2025

Un thriller historique sur les prémices du cinéma, qui met en scène le pari fou d’un magnat du chemin de fer.

Résumé : Années 1860. Leland Stanford, ancien gouverneur de Californie qui a fait fortune dans la construction de chemins de fer, contribue à achever la liaison entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Cet homme dur et antipathique préfère la compagnie de ses chevaux à celle des hommes. Il possède un magnifique haras et sa propre demeure dispose d’une immense écurie. À la suite d’un pari réalisé avec l’un de ses rivaux en affaires, Leland Stanford se lance dans un pari fou pour l’époque : démontrer si un cheval au galop conserve ou non ses sabots en contact avec le sol. L’enjeu : acquérir une part de l’entreprise de l’autre. Pour ce faire, Stanford engage Eadweard Muybridge, un photographe et inventeur talentueux, qui obtient des moyens illimités pour mener à bien cette expérience. C’est le début d’une collaboration aux ressorts complexes entre deux hommes caractériels et tourmentés…

Critique : Centré sur le duo formé par l’inventeur Muybridge et le buisenessman Stanford – resté à la postérité pour avoir fondé la prestigieuse université qui porte son nom –, Le maître de California Hill raconte un pan de l’histoire de la photographie et des prémices du cinéma, et rappelle que les inventions sont parfois issues d’obsessions étranges. Pour prouver qu’un cheval au galop perd le contact avec le sol, Muybridge met au point un processus de décomposition photographique du mouvement. Ses recherches sont entièrement financées par Stanford, avec lequel il entretient pourtant une relation tumultueuse. L’homme d’affaires misanthrope, particulièrement dur avec son prochain, fait face à cet inventeur assez morne et au comportement étrange. Les deux individus se retrouvent toutefois dans leur rapport distant avec leurs prochains. Bollée, Van Linthout / La Boîte à bulles Loin du récit historique édifiant, Le maître de California Hill s’apparente d’abord à un thriller qui explore ces personnalités au comportement destructeur. Les recherches de Muybridge sont percutées par un funeste fait-divers : le photographe assassine l’amant de sa femme. Inculpé pour meurtre, il est aidé par Stanford, qui a besoin de lui pour gagner son pari. Quant à Stanford, il entretient des relations tumultueuses avec sa femme et son fils, qu’il écrase par sa personnalité. Son comportement devient de plus en plus irrationnel. Le récit est porté par le dessin au trait rehaussé de lavis de Georges Van Linthout, qui nous fait penser aux photographies de cette époque. Esquissés en quelques traits à la manière de croquis, les visages des hommes sont tirés, et l’atmosphère est parfois lugubre : personne ne ressortira gagnant dans le drame qui se joue. Bollée, Van Linthout / La Boîte à bulles Avec ce thriller historique prenant, Le maître de California Hill reconstitue un jalon marquant de l’histoire de la photographie et du cinéma.

144 pages – 25 €

