Le palmarès de la 12e édition du Festival War on Screen de Châlons-en-Champagne

News : A l’heure où toutes les démocraties vacillent, où la liberté d’expression est de plus en plus souvent mise à mal, ce festival d’engagement politique semble plus que jamais nécessaire. Du 7 au 13 octobre, fictions (longs et courts métrages), films d’animation ou de science-fiction, drames, comédies, ouvrages historiques se sont succédé pour apporter un éclairage souvent inédit mais toujours précis sur les tensions géopolitiques qui n’ont jamais cessé de bousculer le monde. 80 films ont été projetés sur une centaine de séances, parfois accompagnées d’échanges avec les cinéastes ou d’interventions d’historiens ou de spécialistes, offrant ainsi aux 20 000 spectateurs un espace de découverte et de réflexion.

Suivie du film d’animation de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, ce dimanche 13 octobre, la cérémonie de clôture a permis la remise de différents prix pour les 10 longs métrages et les 11 courts métrages en compétition évalués par 4 jurys (international, presse, étudiant, lycéen et public).

Le jury international, composé de Mina Kavani, Julien Lilti, Céline Loiseau et Bénédicte Thomas (Wissam Charaf a été contraint d’annuler sa venue suite aux événements tragiques que connaît le Liban) remet aux longs métrages suivants :

Le grand prix international pour : The Village Next to Paradise de Mo Harawe (Autriche/France/Allemagne/Somalie).

Mention spéciale du jury : au documentaire Interceptés d’Oksana Karpovych (Ukraine/Canada/France).

Le jury presse qui rassemble Marine Bohin (So Film), Emmanuelle Spadacenta (Cinémateaser), Yoca Talu (Galerie/USA) a choisi pour

Le prix presse : Interceptés d’Oksana Karpovych (Ukraine/Canada/France).

Le prix des étudiants est décerné au documentaire d’animation de Feurat Alani et Léonard Cohen Le parfum d’Irak (France/Irak).

Le prix du public est attribué à Rabia de Mareke Engelhardt (France).

En ce qui concerne les courts métrages,

Le grand prix du jury lycéen revient à Moeder (Mère) de Salomon Ligthelm (Ukraine) ;

Le prix du public récompense La voix des autres de Fatima Kaci (France).

Les films récompensés seront projetés au cinéma de la Comète en novembre.