Le Paris des Merveilles. L’élixir d’oubli T.1 – Etienne Willem, Capia, Pierre Pevel - la chronique BD

Etienne Willem écrit le scénario à partir des romans de Pierre Pevel, qui a fourni les dialogues de cette BD. Malheureusement, le dessinateur, décédé en 2024, n’a pu mener à terme ce projet. Capia a été choisie pour prendre le relais et finir ce premier tome d’un nouveau diptyque. Tanja Wenisch réalise les couleurs de cet album.

Résumé : Ce premier volume débute en 1720 dans le monde d’Ambremer, où s’affrontent fées et dragons. La reine d’Ambremer apprend que la recette de l’élixir d’oubli a été volée par une personne souhaitant porter la guerre dans le monde des humains. La seule solution serait de contacter une fée vivant sur terre, une tête brûlée occupée à affronter sept hommes, armée d’une simple épée...

Critique : Cette BD n’est pas seulement une nouvelle aventure dans le Paris des Merveilles imaginé par Pierre Pevel. Il s’agit également des dernières planches réalisées par Etienne Willem avant son décès inattendu. Et plus encore, cet album constitue un hommage au dessinateur trop tôt disparu, à l’âge de cinquante-deux ans.

En effet, un cahier graphique conclut la BD, avec des recherches, rien d’inhabituel jusque là, mais ce cahier se décompose en deux parties. La seconde présente le dernier projet d ’Etienne Willem, Clans of London. Une BD aux personnages animaliers anthropomorphisés qui se déroule dans le Londres du dix-huitième siècle et qui nous promettait une belle aventure, rehaussé d’un magnifique dessin. Planches encrées, recherches graphiques, essais de couleur, tout cela se côtoie dans ces quelques pages, prometteuses d’aventures et surtout riches d’émotions, car on pense forcément à Etienne Willem qui ne pourra aboutir ce projet qui lui tenait tant à coeur.

On retrouve donc avec plaisir, mais aussi avec une certaine tristesse, l’univers du Paris des Merveilles adapté des romans de Pierre Pevel. L’intrigue se déroule sur deux époques, les années 1720 et 1910 en France. Les protagonistes, le mage Griffont et la baronne de Saint-Gil, forment un duo drôle et l’action n’est pas en reste. Sur l’intrigue de fond, on peut avoir besoin d’un peu de temps pour se retrouver dans les factions impliquées. C’est aussi la triste occasion de lire les dernières planches finalisées d’Etienne Willem.

Etienne Willem, Capia, Pierre Pevel / Drakoo

Etienne Willem nous ayant quittés, c’est Capia qui a été choisie pour finir cet album. Elle parvient à se placer dans la continuité du travail d’Etienne Willem tout en gardant en partie son style. A la lecture, emporté par l’aventure, on ne repère pas le passage d’un auteur à l’autre, et c’est tant mieux. L’important reste avant tout de profiter de cette histoire en ayant une pensée pour Etienne Willem, et le cahier graphique dont nous avons parlé plus haut contribue à ne pas oublier celui qui fut à l’origine de cette adaptation.

Le trait est toujours dynamique, plein d’énergie, les décors détaillés nous entraînent dans deux Paris bien différenciés, celui de 1720 et celui de 1910.

Les belles couleurs de Tanja Wenisch viennent harmoniser le travail des deux auteurs et nous entraînent à la lueur des bougies de 1720 ou de l’électricité naissante de 1910. Les nuits bleutées, l’ambiance rougeoyante de Sepulcra ou les intérieurs aux teintes douces nous immergent discrètement dans ce Paris merveilleux.

Le Paris des Merveilles L’élixir d’oubli T.1 nous plonge dans une double intrigue pleine de rebondissements et d’action, de magie et d’humour. Surtout, avec son cahier graphique final, cette BD nous offre un hommage mérité à Etienne Willem, parti bien trop tôt.