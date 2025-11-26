Le petit théâtre des opérations présente les guerres napoléoniennes T.2 – Julien Hervieux, Prieur et Malgras - la chronique BD

Julien Hervieux scénarise ces récits incroyables, mais historiquement vrais, Camille Prieur et Vincent Malgras dessinent avec talent ces héros oubliés qui ont changé le cours de l’histoire, ou du moins de leur histoire. Le deuxième tome de ce spin-off de la série principale Le Petit Théâtre des Opérations se révèle toujours aussi passionnant.

Résumé : L’album débute en 1800 sur un corsaire révolutionnaire, Jean-Marie Cochet, qui se retrouve prisonnier sur un navire de la flotte anglaise. Cochet n’est pas à bout de ressources et il convainc les autres prisonniers, voire l’équipage, de la nécessité de se révolter. Et tout ça sans armes !

Critique : Avec ce nouvel opus, nous retournons à l’époque des guerres napoléoniennes ! Ce petit voyage dans l’histoire nous fait découvrir des hommes et des femmes – enfin une femme -, au destin oublié, mais qui mériteraient de figurer dans nos livres d’histoire. Il s’agit de héros français, mais aussi espagnols, anglais... Bref, toutes les nationalités sont représentées, car, quelque soit le camp, il y eut des âmes remarquables qui ont osé réaliser l’impossible.

C’est un plaisir et aussi un étonnement de découvrir ces illustres inconnus. Les pages documentaires, illustrées de peintures et de gravures, permettent d’en apprendre un peu plus. Les récits alternent entre histoires de quelques planches et gags plus courts en une seule page. Mais ces récits sont si énormes qu’on a parfois du mal à croire que tout est vrai. Et pourtant...

Au dessin, on retrouve le duo Camille Prieur et Vincent Malgras, avec un trait toujours aussi travaillé. Visages creusés, regards étonnés, décors détaillés, costumes précis, le duo trempe la chemise pour rendre l’époque de Napoléon avec talent. Les pointes d’humour anachroniques fonctionnent toujours aussi bien et on est fatalement immergé dans cette période, ne fut-ce que visuellement. À côté des gros plans sur les personnages, Prieur et Malgras nous offrent aussi des vues d’ensemble des champs de bataille, des grandes chevauchées, parfois sur l’espace d’une case, parfois d’une demi-planche. Le dessin semi-réaliste en devient énergique avec ces explosions, ces soldats qui courent, meurent, et s’éparpillent au gré des canonnades. De l’autre côté, ces visages déconfits, blasés, permettent de renforcer l’humour et désamorcer la violence de la guerre.

Le petit théâtre des opérations présente les guerres napoléoniennes T.2 permet de percevoir les guerres de Napoléon sous un autre angle, celui de ces personnages incroyables, oubliés de nos livres d’histoire, mais qui rendent les batailles bien plus mémorables par leur courage et leur incroyable audace.