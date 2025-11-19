Le Super Week-end des forêts – Gaëlle Alméras – La chronique BD

Résumé : Après {Le Super Week-end de l’Espace} et {Le Super Week-end de l’Océan}, nous retrouvons les trois amis, Rat, Castor et Orni. Ils se sont donné rendez-vous pour un super week-end dans les forêts. L’occasion d’apprendre le comment du pourquoi des forêts, de découvrir la flore et faune forestière et les différentes formes d’interactions entre les hommes et les forêts. Tout simplement passionnant et ludique !

Critique : Gaëlle Alméras est une autrice-illustratrice passionnée d’art, de sciences et de nature. Elle collabore pour la troisième fois avec les éditrices de La Maison Georges. Dans ce nouvel opus, elle parvient à susciter la curiosité des petits et des plus grands, pour des espaces qui dans nos contrées européennes sont à la fois loin et proche de nous : les forêts.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Gaëlle Alméras / Maison Georges.

Dans ce livre, nous suivons Rat, Orni et Castor, trois petites bêtes à la bonhomie sympathique et loufoque. Ils ont décidé de passer leur week-end dans une forêt qui ressemble à celle que nous trouvons dans notre territoire. Ils passent la nuit dans une cabane en plein milieu des bois, mais ils restent la majorité du temps au-dehors. Dans la forêt, ils arpentent les chemins boisés, apprennent à lever la tête pour observer les feuilles, les oiseaux, mais aussi à baisser les yeux vers le sol pour découvrir les insectes ou suivre les traces des plus ou moins gros mammifères. Ils observent bien sûr les arbres et Castor, qui est le plus à l’aise dans la forêt, leur apprend comment ces arbres se sont formés, comment ils se reproduisent, et même comment ils respirent et communiquent. Avec eux, nous découvrons que les forêts existent depuis très longtemps et qu’elles ont des formes et des aspects différents selon l’endroit où elles se trouvent sur la Terre.

Et puis en chemin, ils rencontrent Renarde, une amie de Castor qui vit dans la forêt. Ensemble, ils parlent de la relation que les hommes entretiennent avec les forêts et de la façon dont les humains peuvent être aussi bien nuisibles que protecteurs pour les forêts. Ainsi, les bûcheron.nes ne sont pas forcément des malvenus, ils peuvent contribuer au bien-être des forêts en abattant les arbres de façon raisonnée selon les essences, leurs âges et leur environnement.

Ce livre est riche et didactique sans être ennuyeux. Il sensibilise son lectorat à l’observation des forêts par les cinq sens. Il nous incite à être curieux mais aussi respectueux de la vie des forêts. Ainsi, certaines fleurs s’observent, mais ne se touchent pas. Il rappelle que la nature sait très bien vivre sans nous. Et si nous nous y introduisons il faut le faire avec respect comme savent le faire encore certaines tribus dans des forêts primaires. Ces derniers vivent en osmose avec la faune et flore qui les entourent. Un mode de vie que nous ne pouvons bien sûr pas reproduire dans nos contrées où les forets ont été domestiquées, mais dont on peut s’inspirer.

Ce livre alerte aussi sur les dangers de l’exploitation outrancière des forêts, de la destruction des forêts primaires au profit de cultures marchandes. Il aborde des thèmes au cœur de l’écologie, sans prosélytisme ni démarche partisane.

Le seul petit bémol que nous pourrions faire est l’évocation des shamans (pages 156-157). La définition qu’en donne l’autrice, exclut la dimension spirituelle de ses hommes et femmes qui est pourtant importante dans les peuples et tribus qui en comptent parmi eux. Mettre côte à côte savoir scientifique et savoir shamaniste en gommant cette dimension spirituelle peut porter à confusion voire être jugée comme tendancieuse. C’est dommage par rapport à la qualité de tout le reste du propos qui est à la fois précis, rigoureux et accessible. L’ouvrage a d’ailleurs été relu et préfacé par Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et spécialisée dans l’étude du comportement des fourmis et des unicellulaires.

Dans cet album, comme dans ces précédents opus, Le Super Week-End de l’Espace et Le Super Week-End de l’Océan, l’autrice, Gaëlle Alméras, fait évoluer ses personnages, dessinés en noir et blanc, au travers des planches documentaires. Elle sait très bien conjuguer les codes graphiques de l’illustration et de la bande dessinée et offre ainsi un album très attrayant. Les planches sont joliment et harmonieusement colorées, la mise en page est très diversifiée et permet une lecture fluide. Découpé en vingt chapitres, l’album peut se lire facilement. Il contient cinq grands dépliants qui permettent par exemple de découvrir ce qui se déroule sous le sol des forêts.

Le Super Week-end des forêts – Panorama géant Tous droits de reproduction réservés © 2025, Gaëlle Alméras / Maison Georges.

Cet album peut se lire comme un récit d’aventure didactique et amusant, mais il invite aussi à une lecture en arpentage. Par sa forme à la fois souple et solide, il peut aussi devenir le compagnon de nos prochaines sorties en forêt. Avec l’album dans le sac, nous pouvons commencer à apprendre à nommer les insectes, à reconnaître les oiseaux à leur chant ou bien encore nous saurons distinguer mousse et lichens.

Enfin, cet album est publié par une maison d’édition engagée dans la préservation de l’environnement : La Maison Georges. Après la postface de l’auteur, les deux éditrices prennent la parole pour expliquer leur choix de matériaux respectueux de l’environnement et présenter l’imprimeur letton avec qui elles ont collaboré pour cet album, une entreprise elle-même engagé dans une démarche écologique.

Bonne découverte !