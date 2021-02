Le Théâtre du Funambule Montmartre réouvre... en ligne avec OPSIS TV

Copyright Théâtre du Funambule Montmartre

Les anciens se souviennent de l’émission "Au théâtre ce soir" qui a duré vingt ans, de 1966 à 1986. Elle est devenue légendaire, les plus jeunes en ont souvent entendu parler.

Beaucoup de spectateurs avaient découvert le théâtre par le biais de la diffusion audiovisuelle, avant de se rendre dans les salles.

OPSIS TV renoue avec ce concept, agrémenté des moyens d’aujourd’hui. Certes, il y a le fait que les théâtres sont fermés et que, à ce jour, on ne sait pas quand ils auront le droit de réouvrir. Mais OPSIS TV et le Funambule Montmartre sont également partis du constat que des personnes en situation de handicap, des personnes âgées ou éloignées des lieux de diffusion ne peuvent accéder au théâtre dans les salles. La chaîne se veut un moyen pour aller vers elles.

Dans cet esprit, Julien Héteau et Sandra Everro, les co-directeurs toujours inventifs du Théâtre Le Funambule Montmartre ont scellé un partenariat avec OPSIS TV pour diffuser des pièces emblématiques qui ont foulé leur scène, et des interactions avec le public connecté, lorsque les spectacles sont joués en direct.

La première aura lieu le 17 février 2021 :

• à 16h avec le spectacle jeune public Charlie Poppins fait son cirque, de Débora Roquebrune

• à 20h avec la création Un Cadeau particulier, signée Didier Caron, qui sera suivie d’une interview en direct des comédiens, en interaction avec les téléspectateurs.

Puis, dès le 18 février, la programmation complète sera disponible en vidéo à la demande.

Elle sera composée de trois spectacles tout public :

• Un Cadeau particulier de Didier Caron

• Main basse sur le Magot d’Arnaud Cassand

• Cabaret Louise de Régis Vlachos

et deux spectacles jeune public :

• Charlie Poppins fait son cirque de Debora Roquebrune

• Les trois cheveux d’or de Loic Porteau

Comme le veut le système de vidéo à la demande sur Internet, elles seront accessibles en permanence, jusqu’au 4 avril.

PROGRAMME JUSQU’AU 4 AVRIL 2020

Mercredi 17 février 16 h – EN DIRECT sur www.opsistv.com – billetterie : 10€

Charlie Poppins fait son cirque

Spectacle jeune public dès 3 ans.

Cirque aérien, magie et marionnettes : l’univers incroyable de Charlie Poppins n’en finit pas de surprendre et d’émerveiller petits et grands. L’incroyable machine à voyager de Scratch est décidément mal réglée. Au lieu d’envoyer Charlie Poppins sur scène faire son spectacle de cirque, celle-ci se retrouve... à l’autre bout du monde !

Heureusement elle a emporté avec elle l’ensemble de ses tours qui lui permettront de se sortir de cette mésaventure ! La voici partie à la rencontre de personnages étonnants qui l’aideront à retrouver le chemin de la scène. Marionnettes, magie, chansons et autres tours viendront émerveiller les petits et les grands. Un spectacle pluridisciplinaire drôle et poétique.

De et avec Débora Roquebrune - mise en scène Débora Roquebrune - compagnie Du cœur sur les planches

Durée 45 minutes

Mercredi 17 février 20h – EN DIRECT sur www.opsistv.com - billetterie : 10€

Représentation suivie d’un échange avec les spectateurs

Un Cadeau particulier

Comédie

Quand un cadeau d’anniversaire dynamite votre soirée !

Éric va fêter ses cinquante ans. Sabine, son épouse dévouée, a préparé pour son anniversaire une soirée en petit comité, car Éric n’aime pas les grands raouts. Gilles, son meilleur ami — mais également son associé — sera le seul à y être convié.

Avant de passer à table pour déguster un bon coq au vin, Sabine et Gilles lui offrent ses cadeaux. Celui de son épouse le comble de joie… mais quand il découvre celui de Gilles, tout juste s’étrangle-t-il ! Estomaqué, il lâche : "Mais pourquoi m’offres-tu ça ?!" De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors s’avérer bien moins paisible qu’espéré…

Une comédie de Didier Caron - Mise en scène : Didier Caron & Karina Marimon

avec Bénédicte Bailby, Didier Caron, Christophe Corsand - Production Théâtre le Funambule Montmartre & Des Histoires de Théâtre

Durée 1h25

EGALEMENT A L’AFFICHE – DISPONIBLE EN VIDÉO À LA DEMANDE

à partir du 18 février sur www.opsistv.com - billetterie : 3€

Main basse sur le magot

Comédie policière

Paris des années 1930, dans le monde des petites fripouilles.

Le gus de Loulou est à l’ombre. Pour croûter propre, il lui faut de l’oseille, du flouze, du pognon. D’autant qu’il en doit un paquet à la bande de Pierrot, qu’est pas loin de lui faire la peau. Mais Loulou est raide dingue. Par chance, Paul, qui en pince pour elle, turbine dans une petite bijouterie. C’est l’occase du casse rêvé. D’un fric-frac de derrière les fagots. Mais Jo, l’acolyte de Loulou, qu’a pas le gaz à tous les étages, nous promet pas le casse du siècle, mais au moins le casse du soir… Et puis la Mère Mercandieux, bijoutière de père en fifille, est pas prête à laisser ses bijoux à cette

bande de voyous… D’autant que Paul ne va pas se laisser conter fleurette trop longtemps. Alors attention, va y’avoir du grabuge !

Une comédie de Arnaud Cassand - Mise en scène : Jacques Décombe assisté de Timothée Loridon - Distribution : Mathilde Bourbin, Arnaud Cassand, Julien Héteau, Marité Blot

Scénographie Jean-Luc Taillefert - Costumes : Chantal Hocdé - Production Théâtre le

Funambule Montmartre & Théâtre Montreux Riviera (Suisse)

Durée 1h40

Cabaret Louise

Comédie musicale

C’est une histoire d’amour qui rejoint l’Histoire de la Commune de Paris de 1871. C’est rythmé, c’est historique… et c’est drôle ! C’est aussi un cabaret foutraque et colérique qui suit Louise Michel pendant la Commune de Paris, les trahisons de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI, le retour de Johnny Hallyday, un Hugo poète et dragueur… Mais les comédien(ne)s ont des comptes à régler entre eux, une histoire n’est pas digérée… tout comme n’est pas digéré ce glorieux et tragique épisode de la Commune de Paris de 1871.

De Louise Michel à Adolphe Thiers, de Louise Attaque à un amphi délirant en 68, on

apprend, c’est surprenant, jouissif et …rebelle !

De Régis Vlachos avec Charlotte Zotto, Régis Vlachos - Mise en scène : Marc Pistolesi - Création lumières : Johanna Garnier - compagnie du Grand Soir

Durée 1h05 min

Les 3 cheveux d’or

Spectacle jeune public dès 6 ans

Selon la prophétie, Simon est né chanceux et il est prédestiné à épouser la princesse du royaume... Mais le roi, qui n’est pas d’accord, lui lance un défi impossible...

Simon vit dans un autre monde, celui des contes de fée. Sa naissance a été accompagnée d’une prophétie lui promettant chance et prospérité... Alors depuis, il attend...persuadé que sa destinée le mènera facilement vers une existence idéale.

Difficile de grandir dans la réalité avec de telles convictions. Surtout lorsqu’un Roi décide de se débarrasser de lui pour faire taire la rumeur populaire et éviter le mariage avec sa fille. Pour déjouer ses plans machiavéliques, Simon devra surmonter une mission impossible : rapporter trois cheveux d’or de la tête du Diable. Mais l’intrépide garçon, né coiffé, pense que la chance l’accompagne et qu’il peut tout affronter seul. Au rythme de son instrument de musique, il part sur le chemin de sa vie, et découvre, au gré de ses rencontres, la réalité du monde et la nécessité des autres.

Texte et mise en scène : Loïc Porteau avec Nathan Chouchana ou Antoine Boucher, Apolline Martinelli ou Olga Amelia Silkina et Paul Menage - compagnie Art 2 ailes

Durée 55 minutes

Continuons de nous acculturer et de soutenir le spectacle bien vivant !