Les 4 Saisons de la résistance T.3 : L’automne de Nicola – Stefano Ascari, Roberto Baldazzini - la chronique BD

Résumé : Ce troisième volume débute par une lettre adressée à une femme nommée Silvana. Alfredo y raconte l’hiver rigoureux qu’il affronte en tant que résistant et évoque les combats contre le fascisme et les nazis. Nous sommes en 1944, en Italie et Alfredo, avec son ami Marchino, tente de rejoindre son groupe de partisans à Montefiorino. Ils partent accompagné d’un soldat russe blessé, Grigori et d’un jeune garçon, Ennio. Le quatuor fera en chemin la rencontre de Nicola, un comptable en fuite...

Critique : Dans les montagnes italiennes, nous suivons Alfredo et ses compagnons de route. Nous découvrons la complexité de cette période, entre nazis, fascistes, alliés, partisans, civils, soldats, russes, italiens, anglais, allemands, difficile de s’y retrouver. Les combattants de l’ombre sont obligés de se méfier de tout le monde. Ce troisième tome dévoile les massacres nazis et surtout les zones d’ombre de la résistance, les familles déchirées, les alliances inattendues, les trahisons potentielles.

Les rivalités entre les différents groupes de résistants, dont les communistes, sont aussi mises en avant. Et nous apprenons comment, dans certaines zones libérées, des républiques partisanes prennent place pour préparer l’après-guerre. Le voyage d’Alfredo est rempli de surprises, bonnes et mauvaises. Les personnages font de leur mieux pour survivre dans cette période complexe où l’ami de hier peut devenir l’ennemi de demain.

Pour saisir l’histoire, vous n’avez pas besoin d’avoir lu les tomes précédents. On suit Alfredo sur une partie de son trajet et on apprend les informations nécessaires au fil de l’histoire. Quand la BD se termine, on aimerait bien continuer le voyage avec le jeune homme pour savoir ce qui l’attend. Un dossier mélangeant texte et photos présente le contexte historique de cette période charnière.

Stefano Ascari, Roberto Baldazzini / Fordis

Le dessin semi-réaliste met en scène ces hommes confrontés aux pires difficultés. Autour d’eux, la nature sauvage est omniprésente. Ce contraste entre la guerre, ses ravages et les forêts d’arbres silencieux, témoins de tous ces drames, ajoute une ambiance mélancolique avec ces feuilles qui volent au vent, signe de l’automne. Les couleurs sont plutôt sépia pour parler du contexte historique et grise pour l’histoire d’Alfredo et ses compagnons. Les nuances de gris permettent d’ajouter des ombres et des variantes dans les teintes des vêtements et les décors. Ce gris qui remplace toute couleur représente également la dureté de cette période et ces zones mitigées où tout le monde navigue en eaux troubles.

Ce nouveau volumes des 4 Saisons de la résistance nous permet de découvrir une période sombre de l’histoire, mais en même temps pleine d‘espoir : la résistance italienne au fascisme et au nazisme.