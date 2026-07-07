Les carnets de Blueberry T.1 – Christophe Blain, Joann Sfar – la chronique BD

Premier carnet collector qui livre les premières pages des nouvelles aventures de Blueberry . Il est signé par Blain et Sfar. Un très bel objet !

Résumé : Les carnets de Blueberry publiés par Dargaud s’adressent avant tout aux amateurs et aux collectionneurs de la mythique série {Blueberry}. Ils constituent aussi une belle porte d’entrée pour ceux qui souhaitent découvrir l’univers de ce western culte de la bande dessinée francophone. Le premier des trois carnets dévoile les vingt premières pages de la prochaine aventure de Blueberry, {Les Hommes de Non-Justice}, scénarisée et dessinée par Christophe Blain, avec la participation graphique de Joan Sfar. En plus de cet aperçu exclusif, le carnet propose un petit dossier complémentaire, le tout présenté dans une jaquette soignée et esthétiquement très réussie.

Critique : Ce premier carnet dévoile le début d’un nouveau récit. En guise d’avant‑propos, un générique dessiné présente un à un les principaux personnages et les événements ayant précédé l’histoire. On y retrouve bien sûr Blueberry, son fidèle comparse Jimmy McClure, des Apaches endeuillés et animés par un désir de vengeance, des assassins, l’armée américaine, quelques notables, ainsi qu’un couple dont la femme, Ruth, entretient une liaison adultère avec Blueberry. La présentation se conclut sur l’apparition d’une jeune fille, confidente de Ruth, dont l’aura mystérieuse intrigue immédiatement. Le récit s’organise autour d’une intrigue principale qui sert de fil conducteur, tandis qu’une série de lignes narratives viennent s’y imbriquer, notamment autour des personnages secondaires, et en particulier autour de cette jeune fille énigmatique. Ces premières pages donnent assurément envie de découvrir la suite.

Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Blain et Sfar.

Sfar et Blain apportent au dessin leurs signatures respectives tout en respectant la physionomie des personnages créés par Charlier et Giraud. Ils rendent également hommage à leurs aînés en glissant, au détour d’une case ou d’un paysage, des références aux albums de la série originelle.

Les pages du récit sont proposées en noir et blanc, et le format du carnet permet d’apprécier pleinement la finesse du trait de Sfar et Blain. L’intérieur de la jaquette offre une aquarelle en couleur de Monument Valley, crayonnée et peinte par Blain, ainsi que des reproductions d’épreuves de planches, parfois simplement crayonnées, parfois partiellement encrées, ouvrant au lecteur une fenêtre sur l’atelier des auteurs.

L’ensemble est accompagné d’un entretien passionnant mené par José‑Louis Bocquet avec Christophe Blain. Ils évoquent la série culte de Charlier et Giraud, discutent de la réalité du Far West et de la mythologie du western, permettant au lecteur de mesurer l’intérêt profond que Blain porte à ce genre narratif et d’apprécier la dimension documentaire qui nourrit son travail.

Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Blain et Sfar.

Un bel objet, qui séduira sans aucun doute les amateurs de Blueberry et de western. Attention : tirage limité à 3 400 exemplaires seulement…