Les enfants de Belzagor, Épisode 1 - Bruno Lecigne, Sam Timel, Adrien Villesange - La chronique BD

Résumé : Belzagor est désormais une planète préservée, protégeant les deux espèces locales, les Nildoror et les Sulidoror, qui vivent en harmonie avec la nature. Mais lorsque cette harmonie est brisée, les créatures font appel à Eddie Gundersen, héros de l’indépendance qui pensait vivre ici...

La SF abonde d’excellents romans à adapter, dont ceux de Robert Silverberg. Bruno Lecigne et Sam Timel ont souhaité approfondir Les Profondeurs de la Terre en donnant une suite au Retour sur Belzagor, une histoire en deux épisodes dont le format est ici repris. Ce premier volume permet tout d’abord de poser assez finement le cadre, permettant aux lecteurs néophytes de ne pas se perdre au moment d’entrer dans cette BD sans avoir lu les précédentes. Dix années ont passé, on retrouve les personnages clefs en leur donnant une réelle envergure, un parcours hors de la trame principale qui les approfondit et les rend d’autant plus intéressant. Pour autant, l’intrigue réside dans un élément encore inconnu : un nouveau né de l’espèce locale semble apporter le malheur sur la planète, sans qu’on l’ait encore aperçu. La cérémonie qui délie les corps et les âmes pourrait bien y être pour quelque chose... C’est donc une nouvelle quête, qui ne se déroulera plus dans la jungle mais cette fois dans le Nord polaire, qui s’engage pour les mêmes personnages, reprenant la trame en la modifiant toutefois.

© Humanoïdes Associés – Bruno Lecigne, Sam Timel, Adrien Villesange

Pour le dessin, Adrien Villesange succède à Laura Zuccheri mais on ne peut qu’être bluffé par la continuité effectuée. Certes, l’originalité est un art, mais l’imitation n’en demeure pas moins un talent certain, et ici le dessinateur s’inscrit avec brio dans un univers pour non pas se l’approprier mais bien le développer, lui donner une suite. On retrouve avec plaisir ces pachydermes ancestraux, cette flore légèrement différente, davantage que les protagonistes humains, qui eux montrent quelques différences. L’action qui intervient en toute fin de tome permet de voir que le danger sera bien présent et encore magnifiquement amené par un dessin propice à la science-fiction.

© Humanoïdes Associés – Bruno Lecigne, Sam Timel, Adrien Villesange

Suite d’un premier cycle, Les Enfants de Belzagor permet d’enchaîner un nouveau diptyque plaisant sur une planète inconnue (quoique désormais familière), des rites mystérieux et un enjeu dépassant les races.