Les Lames d’Ashura - Baptiste Pagani - chronique BD

Résumé : Élevé au sein d’une tribu matriarcale de pirates de chemin de fer, Osman rythme ses journées entre le combat, les raids et la danse, sa passion. Mais quand leur cheffe est trahie et assassinée par celle qui devait prendre la relève, il est entraîné dans une course à la vengeance, dont il n’est pas sur de vouloir participer.

Sur le continent de Kalandra, l’apparition et le développement des chemins de fer a engendré beaucoup de changement dans la vie de ses habitants. La population s’est ouvert au monde, a voyagé et a découvert de nouvelles manières de vivre, en s’éloignant peu à peu des diverses religions existantes. Mais la création des locomotives a aussi vu s’épanouir des tribus de pirates du rail. Parmi les clans les plus redoutés, on trouve les Lames d’Ashura. Le groupe, intégralement composée de féroces guerrières, accueille malgré tout Osman, jeune homme sensible rendu dangereux grâce à sa maîtrise de la danse, qu’il utilise telle une chorégraphie mortelle. Mais lors du dernier "coup" organisé par Ashura avant de se retirer de la tête de la tribu, elle est trahie par celle qui aurait dû la remplacer. Commence alors pour Shota la traîtresse, Ikari la nouvelle cheffe des Lames et Osman le danseur, une traque en l’honneur de celle qui a été leur mère à tous.

Baptiste Pagani / Label 619, Ankama

Ce qui marque le plus dans la lecture de cette bande dessinée, ce sont le choix des couleurs ainsi que le traitement des corps. On est happé par le camaïeu de rose, beige, violet qui éclatent au fil des pages. Prévalant dans la majorité des pages, ces palettes de teintes font s’échapper notre esprit vers des pays exotiques, aidé par les décors et costumes inspirés de l’Inde et de l’Orient. Les corps quant à eux, sont dessinés comme s’ils étaient toujours en mouvement, dans une souplesse invitant à une danse sensuelle ou un combat à mains nues. Ce traitement est également au service d’un choix de l’auteur de ne suivre aucun archétype de genre pour ses personnages. Ces derniers étant pour la plupart dotés d’une morphologie androgyne, cela permet à Baptiste Pagani de s’émanciper des codes classiques relatifs aux sexes. Il en résulte une réelle sensation de liberté et d’apaisement dans la lecture du récit.

Et si ce parti-pris n’est finalement pas mis en avant outre mesure, c’est pour aborder d’autres sujets, tout aussi passionnant au sein de son œuvre. Car Les Lames d’Ashura c’est aussi un drame basé sur la vengeance, la religion et les liens familiaux que l’on construit tout au long de sa vie. Certains personnages vont choisir le sentier du fanatisme, d’autres celui de la violence. Mais presque tous, finalement, vont se laisser emporter par la haine de ce qui ne leur ressemble pas. Cela engendrera des combats violents, superbement mis en images et rythmés par une architecture de page riche en cases et en détails. Alternent ensuite de grandes planches représentant, au mieux un mouvement de danse d’Osman, ou simplement une posture finale, nous laissant imaginer le reste de son ensorcelante chorégraphie.

Les Lames d’Ashura est une incroyable BD invitant le lecteur à sauter sur une moto pour braquer un train à grande vitesse, danser au sein de la meilleure troupe de Kalandra et partager les moments d’une grande famille de pirate ! Encore une fois, le Label 619 a su offrir l’opportunité à un talentueux artiste de produire un fantastique ouvrage.