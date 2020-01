Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure T3 – La chronique BD

Résumé : Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure T3 est le troisième tome d’une série mettant en scène des dinosaures, dont le personnage principal, Nabuchodinosaure, et ses déboires. Tous ces héros bien que dinosaures purs et presque durs ont des traits de caractère très humains. Et ce décalage crée l’humour.

Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure T3 nous entraîne à une époque indéfinie où les dinosaures régnaient sur terre. Enfin, précisons où certains dinosaures. Car pour la majorité d’entre eux, on est plus dans la survie que dans la guerre de pouvoir. Parmi cette majorité, Nabuchodinosaure, appelez-le Nab, vie sa vie tranquillement, face à la police, à Manon sa douce qui lui en fait voir de toutes les couleurs, à l’éducation de son fils et aux bêtises de ses amis.

Une BD qui joue donc sur les contrastes et l’opposition avec une touche d’absurde. Et un format classique en gag de une à deux planches.

Patrick Goulesque, Roger Widenlocher / Bamboo

Des gags en trois bandes et plus rarement, des envolées avec un dessin unique sur la page !

Les dessins sont réussis, ces dinosaures anthropomorphisés mélangés à d’autres plus classiques fonctionnent très bien. Les têtes tout à fait expressives, les corps dynamiques, donnent de l’énergie aux mésaventures de Nab. Le format trois bandes pour une planche permet d’avoir un petit rythme et laisse de l’espace au dessin. D’ailleurs, quand on tombe sur un gag en quatre bandes, on a presque l’impression que le dessin se réduit !

Les couleurs vives plus foncées des personnages les font ressortir sur les teintes plus claires des décors. Ce qui donne un récit lisible où l’on suit avec plaisir les déambulations des personnages. En effet, si Nab est le protagoniste, il y a quand même une galerie de personnages qui traînent de planche en planche et de bêtise en bêtise.

Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure T3 se révèle agréable à lire et drôle.