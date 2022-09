Les petits hommes : Intégrale T.11 (2004-2010) – Seron - la chronique BD

Résumé : Les quatre dernières aventures de Renaud et le peuple des Petits Hommes. D’un complot de mutants au dernier voyage de l’Eslapion, retrouvez les albums parus entre 2004 et 2010 dans le onzième volume de cette intégrale.

Critique : Voilà le onzième et dernier tome de cette réédition en intégrale de la saga des Petits Hommes, qui s’est arrêté il n’y a pas si longtemps mais fait figure de dernier représentant d’une école de dessin qui aura laissé Spirou, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs derrière elle, héritage désormais intemporel et marqueur d’une époque. Ces quatre derniers albums sont Operation QI, Au nom du frère, Castel Montrigu et Eslapion 3. Le dernier est une exception car c’était le seul à ne pas avoir été publié par Dupuis. Il faut bien le reconnaître, ce ne sont pas les quatre meilleurs albums de la série, qui après quarante tomes commençait logiquement à s’essouffler, les gags et péripéties paraissant redondants. Mais entre la science dévoyée, la trahison et la suspicion, le choc temporel d’une baronnie du Moyen-Âge et l’adieu final aux héros, il y a tout de même de quoi faire, et les collectionneurs seront de toute manière peu regardants au moment d’achever leur collection.

Si le scénario tire la langue, le dessin de Seron est lui toujours aussi propre, fluide et exemplaire. Il convient de tirer un coup de chapeau à l’auteur pour avoir su conserver ce style graphique jusqu’au bout, véritable patte que l’on pourrait enseigner dans les écoles de dessin. D’une île sous marin à un château dissimulé dans une grange, l’éventail est large, même si l’on sait que la préférence va toujours à cette technologie des petits hommes, futuriste mais avant gardiste, comme si l’écologie, l’économie des ressources et la cohabitation avec la nature étaient des sujets que Seron avaient compris et assimilé dans son rendu.

Onzième tome comprenant les quatre derniers volumes d’une saga culte, cette réédition sera une joie pour les collectionneurs et un beau point final à ceux qui ne l’ont découvert que récemment.