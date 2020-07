Trois lauréats du prix Méditerranée boycotteront la cérémonie de la mairie de Perpignan

News : La lettre est signée par trois lauréats du Prix Méditerranée : l’auteur marocain francophone Mahi Binebine (prix Méditerranée 2020 pour son roman Rue du pardon), l’écrivain italien Giosuè Calaciura (prix Etranger 2020 pour son récit Borgo Vecchio) et la poétesse algéro-tuniso-française Souad Labbize (colauréate avec Carles Diaz du prix Méditerranée Poésie 2020, pour son recueil Je franchis les barbelés). Les trois lauréats du cette récompense littéraire décernée depuis 1982, qui gratifie un ouvrage relatif à un sujet méditerranéen, ont annoncé qu’ils ne se rendraient pas à la cérémonie organisée par la municipalité de Perpignan, récemment remportée par Louis Alliot, membre du bureau national du RN depuis 2018. Les artistes ont publié un texte commun sur Médiapart où ils écrivent : "Cette décision est motivée par notre souhait d’éviter tout amalgame et toute récupération ou instrumentalisation de la culture à des fins idéologiques ou politiques.

En ces moments d’incertitude, et plus que jamais, l’hospitalité, le vivre-ensemble et la bienveillance n’ont pas de prix. Ou plutôt si, celui de l’engagement et de la solidarité.

Par notre refus, nous souhaitons éveiller les consciences face aux idéologies du rejet et du repli sur soi. En cela, nous restons fidèles à l’éthique, aux principes et aux valeurs qui nous habitent et qui, nous l’espérons, traversent nos œuvres respectives."

On rappelle que le prix Méditerranée 2020 a été attribué à dix auteurs, cette année.