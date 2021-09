Les villes d’un jour - Rudy Spiessert - la chronique BD

Résumé : Quelle est la vie quotidienne d’un enfant né dans un cirque ? Qui compose son entourage ? Dans quelle ville vit-il ? Qu’est-ce qui l’impressionne le plus ? Qui rencontre-t-il ? … Du chef-monteur qui a la responsabilité de la mise en place du chapiteau aux différents artistes (dont les troupes invitées durant une saison), d’un singe inoubliable aux numéros à oublier d’un magicien, des drames aux joies… Rudy Spiessert nous plonge dans la vie quotidienne d’un cirque dans les années 80.

Avant Les villes d’un jour (initialement paru en mars 2008 aux éditions Soleil, dans la collection Quadrant - Azimuth), on connaissait Rudy Spiessert comme dessinateur fin et malicieux des séries Le Stéréo Club et Ingmar. Avec cet album, on le découvrait également conteur au regard précis et vif, tendre et mordant.

Rudy Spiessert / Vide cocagne

Rudy Spiessert parle ici du cirque au jour le jour, souligne la grande singularité de l’existence en son sein, ce sans jamais idéaliser cet univers. Il rend ainsi compte de tout cela avec une justesse confondante. Il en résulte un ouvrage lumineux et passionnant de bout en bout.

La lecture terminée, on se dit qu’il aurait été dommage de passer à côté d’un tel récit et d’une telle expérience, touchante et enrichissante.

Rudy Spiessert / Vide cocagne

Cette réédition nous rappelle que certains ouvrages essentiels, qu’il est indispensable de remettre sur le devant de la scène, datent seulement d’une petite décennie. Elle permet également de redécouvrir ce magnifique album sous un jour nouveau. Le découpage a changé : les strips ne sont plus trois par page, mais désormais deux et cela génère un autre rythme et une pagination augmentée. La mise en couleur privilégie quelques couleurs (violet, rouge, orangé, bleu), là où celle originelle les multipliait. Ce nouveau parti pris apporte peut-être davantage de mélancolie et de poésie, mais il resserre quelque peu les atmosphères. Enfin, les documents d’archive qui ferment l’ouvrage sont davantage personnels : photos de Rudy Spiessert enfant au sein du cirque, copies d’écolier…

Vous l’aurez compris : ce livre continue de mettre en joie et de fasciner.

Rudy Spiessert / Vide cocagne