Les yeux perdus - Diego Agrimbau, Juan Manuel Tumburus - la chronique BD

Résumé : En 1917, durant la Première Guerre mondiale, dans un endroit européen indéterminé, Ofelia et son frère Otto sont les seuls pensionnaires vivants dans l’orphelinat dont s’occupe Maurice, le fils des défunts responsables. Pour trouver de la nourriture, les trois enfants sont contraints de mettre en place des stratagèmes assez singuliers. Le frère supporte de plus en plus mal cette existence. Heureusement, il retrouve quelques-uns de ses amis.

Diego Agrimbau - Juan Manuel Tumburus / Dargaud

Les yeux perdus est un récit d’horreur comme il en existe peu en bande dessinée et dont certaines thématiques, partis pris et effets évoquent l’excellent et explosif Jolies ténèbres (2009, Dupuis) de Fabien Vehlmann et Kerascoët. À sa lecture, on pense également à des films comme Les Innocents (The Innocents, 1961) de Jack Clayton ou Le labyrinthe de Pan (El laberinto del fauno, 2006) de Guillermo del Toro - ce d’autant plus que l’héroïne de ce film se prénomme également Ofelia.

Les auteurs excellent dans l’élaboration d’une atmosphère angoissante, peuplée de personnages forts et d’actions délétères. Le scénario de Diego Agrimbau, redoutable, met en place une construction implacable : si l’arrivée des éléments horrifiques est rapide et directe, elle ne constitue que le premier pallier d’une descente aux enfers toujours plus impressionnante et vertigineuse. Le dessin et les couleurs de Juan Manuel Tumburus naviguent en permanence entre rondeurs trompeuses et éléments poisseux, efficacité narrative et poésie.

Ce conte horrifique devrait faire le bonheur des psychanalystes, notamment par sa vision de la famille et de l’amitié, mais aussi par l’importance qu’il accorde au regard et plus précisément aux yeux. Il ravira sans doute les amateurs de récits gothiques et macabres ou, plus largement, de poésie singulière.

Hautement troublant, cet album est l’une des belles secousses artistiques de cette année 2022.

