Lost Shelter T.1 Résonance - Mattia Umelesi, Stefano Vergani - la chronique BD

Résumé : Namet est un jeune aspirant de la classe des marchands, mais qui sent bien que le fragment d’étoile qui alimente en énergie son village glacé est sur le point de se briser. Pourtant, son insubordination va lui valoir de sérieux ennuis...

Critique : La fantasy est un espace si vaste qu’il est nécessaire de souligner ceux qui l’envisagent d’une manière radicalement originale. Imaginer un monde n’est pas chose facile, mais les ressemblances sont vite trouvées avec ceux ayant déjà conquis une histoire. L’environnement de glace proposé par Mattia Umelasi et son problème posé pour y survivre n’est pas en soi un élément introuvable dans la nébuleuse fantasy, puisque de nombreux continents d’histoires pourraient s’y trouver. Non, ce qui fait le potentiel d’un bon récit de fantasy, c’est sa manière d’expliquer d’où vient la magie inhérente à chaque univers. On pense au Nom du Vent, à la Horde du Contrevent, à Lanfeust de Troy également pour avoir donné à voir un système cohérent pour la magie. Avec cette explication tombée du ciel, mais limitée et bien organisée par une caste de forgeurs plutôt repliés sur eux-mêmes, Lost Shelter avait donc capté notre attention, bien avant d’arriver sur la faune et la flore forcément spéciales de ce monde glacé, car déjà l’hameçon magique l’avait captée. Au-delà des enjeux qu’ils suscitent, ces cristaux ont la capacité d’embarquer dans l’histoire, alors même qu’aucune violence n’est encore décelée, qu’il n’y a que demi vérités, jeux de gamins et possibilités d’avenir évoquées dans ce premier tome.

© Soleil / Vergani

Pour ce qui est de l’ambiance graphique, on est effectivement pas loin d’un décor à la Didier Tarquin, qui a su imprimer couleurs et vivacité au récit. On appréciera forcément la sobriété des habits, des demeures face à l’hostilité du froid, mais des détails viennent à tout bout de champ se greffer pour encore une fois titiller l’attention : des runes gravées, des outils inventés, des véhicules jamais vus... Autant de petites vétilles qui construisent un ensemble cohérent, riche et novateur, faisant de Lost Shelter un abri très bien orchestré, agencé et dessiné. De fait, on regrette presque le départ du jeune héros dans les landes désolées et enneigées, tant le foisonnement de ces détails va diminuer, même si l’énergie et les couleurs vont ainsi abonder.

© Soleil / Vergani

Premier tome très encourageant, Lost Shelter trouve son originalité dans un système d’énergie pas encore recensé comme punk, mais pas loin des Protoss de StarCraft, avec une histoire qui ouvre de multiples et excitantes possibilités.