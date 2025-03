Luca, Vétérinaire Draconique T.3 - Yûna Hirasawa - la chronique Manga

Un troisième tome toujours plus immersif.

Résumé : La formation de Luca se poursuit au sein de l’Institut Supérieur des Sciences Draconiques. Entre ses cours et les menaces qu’elle subit, la jeune fille va devoir faire preuve d’un courage sans faille ! Car il est plus difficile que jamais d’être la fille du traitre : parviendra-t-elle à montrer qu’elle est bien plus que cela ?

Critique : Ce troisième tome commence sur les chapeaux de roues ! Nous retrouvons Luca dont la formation se poursuit au sein de l’institut supérieur des sciences draconiques de Kogniel. Mais la vie étudiante ne tourne pas uniquement autour des cours dans une école. C’est l’occasion pour nous découvrir les courses de dragons qui opposent les différents cursus ! Bien entendu, Luca est bien décidé à prouver aux autres élèves que les élèves de médecine ne comptent pas pour rien … ce que les cadets de la cavalerie ont l’air de croire …

© Yuna HIRASAWA, Glénat Manga 2025

Malheureusement, le nom de Luca, et surtout celui de son père, sont désormais reconnus et la haine à son égard ne fait que croître.

Une nouvelle fois, nous avons été touchés par la force de caractère de Luca qui nous donne une vraie leçon de courage ! Et qui, grâce à sa bonté et son désir de protéger les Dragons, va montrer qu’elle est bien plus qu’une « fille de ».

Ce troisième tome est également l’occasion d‘en apprendre plus sur le vaste, et magnifique, univers inventé par Yuna Hirasawa. Le rôle de la royauté, la médecine draconique, la guerre dont les séquelles, physiques ou morales, sont encore visibles apportent toujours plus d’intensité à cette série.

© Yuna HIRASAWA, Glénat Manga 2025

Tout au long de ce tome, il est question de résilience, de pardon et surtout, de gentillesse ! Des valeurs qui sont plus que jamais nécessaires. Sans oublier les pistes et les débuts de révélations qui nous empêchent de dormir : Yuna Hirasawa n’a pas fini de nous faire rêver !