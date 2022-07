Lucien - Stéphane Senegas, Guillaume Carayol - la chronique BD

Résumé : Lucien est un cantionner hors du commun de par son physique lisse mais aussi par son esprit plus léger et plus naïf que la norme. Pourtant, lorsqu’il s’occupe des feuilles mortes, il les fait danser, et c’est ce qui plaît à un jeune garçon du parc...

Critique : Il y a finalement peu de livres qui arrivent à surprendre, une fois la couverture et les premières pages passées, et même si les romans graphiques peuvent compter sur une diversité de traits et de styles au cœur d’un même ouvrage, il n’en existe pas beaucoup qui bousculent le lecteur par la multiplicité des tons. Lucien parvient à dissimuler une profondeur, ou plutôt à retourner certains acquis. L’album apparaît d’abord comme un conte cruel moderne, avec une relation d’amitié entre un petit garçon et un grand enfant qui se trouve mise à l’épreuve, la méchanceté des adultes finissant par l’emporter. On assiste ensuite à l’arrivée d’un quatuor de nouveaux personnages plus sombres, à une relation toxique amoureuse et à un final à la Pulp Fiction. Cette violence insoupçonnée se greffe à cette fable sur l’amitié qui se joue sur une dizaine d’années, l’ellipse se trouvant être un bon moyen pour modifier la tonalité, plus tragique, plus malsaine aussi. Et c’est là la certitude, Lucien n’est finalement pas un être simple.

Stéphane Senegas, Guillaume Carayol / Éditions Delcourt

Pour asseoir cette histoire pleine de sursauts, le dessin de Stéphane Senegas partait d’un trait simple : une tête de poire, deux petits points pour yeux, un sourire plutôt terrifiant. Mais cette façade cachait de plus amples développements. Il ne s’agit de la barbe à venir du héros éponyme, mais bien des personnes qui l’accompagnent, autant de témoins de ce destin aux allures différentes Du petit garçon solitaire à la tenancière mûre et ronde de bar, il y a des fêlures dans chacun qui de ressentent dans chacun des coups de crayon qui les composent.

Histoire dure sous une apparence simplement fragile, Lucien est un album qui surprend et entraîne le lecteur avec lui jusqu’au bout du voyage de ce héros modeste.