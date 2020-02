Ma fille, mon enfant – La chronique BD

Résumé : David Ratte écrit et dessine ce récit qu’il met en couleur avec Matteo Ratte. Se concentrant sur la relation forte entre Catherine et sa fille Chloé, qui va aller en se détériorant, il utilise en personnage principale une mère de famille victime de ses propres préjugés et pose la question suivante : pouvons-nous changer ?

Catherine n’est pas uniquement raciste, c’est une mère de famille qui s’inquiète pour sa fille qui va passer le bac pour la deuxième fois, c’est une femme en colère pour des raisons qui nous échappe et la nouvelle de ce petit ami arabe est aussi l’étincelle qui met le feu aux poudres.

David Ratte s’attache aux différents membres de la famille, Catherine donc, Chloé, jeune fille rebelle qui a hérité de la colère de sa mère, à moins que ce ne soit le sale caractère de sa mère qui la pousse à se rebeller, le père, doux et exact opposé de sa femme. Et au-delà, le petit ami, Abdelaziz, et sa famille.

Tous ces gens vont être impacté par Catherine mais chacun va défendre ses valeurs, ses idées. Catherine, bien qu’agaçante, a parfois des piques qui la rendent presque attachante. Mais son parcours va être difficile puisqu’elle part dans l’idée que cette relation ne doit pas avoir lieu, ou alors elle veut qu’elle se casse la figure et que la rupture arrive au plus vite. Son humeur est donc à l’exact opposé de celle de sa fille. Heureuse quand Chloé est malheureuse de ses disputes de couple, et malheureuse quand Chloé jubile d’être aimée.

Un autre événement extérieur va venir rebattre les cartes et bousculer encore plus la vie de ces deux femmes et de leur entourage. Mais chut. Il ne faut pas trop en dévoiler.

David Ratte, Matteo Ratte / Grand Angle

Le dessin de David Ratte, dans un style semi-réaliste, est attachant. Le dessinateur sait laisser la part au silence, à ce temps de réaction, d’incompréhension marqués par un arrêt sur image. Les couleurs douces posent l’ambiance de cette petite ville de province.

La composition et la mise en scène sont menées également tout en douceur, David Ratte isole un personnage dans l’espace en le posant dans le blanc de la page, il accorde de l’espace au dessin en réalisant des pages aérées, déclinant l’histoire sur deux à quatre bandes. Ses cases souvent hautes permettent de laisser du vide et de focaliser notre attention sur les personnages, en les situant souvent au centre de la case.

Ma fille, mon enfant est une jolie réussite. Une histoire à la fois dure et tendre, constat des dégâts auxquels peut amener le racisme, centrée sur le personnage d’une mère qui va tenter de faire un long chemin pour retrouver sa fille.