Memento Mori - Conce Codina et Aurore Petit - chronique d’album jeunesse

Résumé : En rentrant de l’école, un jeune garçon pose à sa mère de nombreuses questions autour de la mort. À ces interrogations qui expriment davantage une curiosité innocente qu’une détresse morbide, la maman répond sans détour, oscillant entre le pragmatisme et la poésie.

Critique : Conce Codina et Aurore Petit nous convient à une promenade philosophique sur le thème de la mort. Si ce sujet peut effrayer voire tétaniser certaines personnes (pour la plupart des adultes prisonniers de l’angoisse de cette inéluctable fin), il est ici approché avec un naturel et une simplicité qui dédramatisent immédiatement ce que cette notion peut avoir de terrifiant. Bien qu’évidentes, les questions étonnent toujours et les réponses détonnent d’autant plus : Conce Codina n’épargne aucun angle et au contraire approfondit chaque problématique par de nouvelles perspectives. Les réponses de la maman n’épargnent personne et font montre d’une grande honnêteté, témoignant d’une volonté de parler enfin franchement à la jeunesse. Souvent pragmatiques, les énumérations qui suivent les interactions du garçon changent doucement de registre et passent de la notion stricto senso de décès, pour investir une traduction plus imagée de la mort, mot qui peut recouvrir aussi les concepts d’achèvement ou d’aboutissement. À travers ces interrogations s’insinue de manière entêtante l’importance de la vie, fondamentale, sans quoi la mort n’existerait pas. L’enfant ne se lasse pas de questionner sa mère sur le sujet, et elle-même semble amusée par l’exercice, laissant suffisamment de latence pour inciter à poursuivre la réflexion. Ainsi, à l’énergie du fils répond la malice de son interlocutrice, qui s’exprime autant avec les mots qu’elle se répand dans l’image.

Aurore Petit illustre avec une grande sensibilité les arguments de la discussion : les démonstrations ou inventaires développés par la maman trouvent formes et échos à travers des figures qui se cachent dans les décors. Habituée de ce genre de thématiques difficiles à représente,r car philosophiques (souvenons-nous du très beau 1 temps, réalisé avec Henri Meunier et sorti chez Rouergue en 2018), la dessinatrice complexifie quelque peu son style graphique en le colorant d’un travail sur la matière particulièrement séduisant. La ligne, plus épaisse qu’à l’accoutumée, représente les protagonistes en conversation, ainsi que les décors dans lesquels ils évoluent ; cet univers linéaire détonne avec les expérimentations plastiques qui tantôt surgissent dans l’image et tantôt s’y dissimulent. L’autrice élabore ainsi un contraste saisissant entre le monde tangible, la réalité dessinée au trait, et le monde des idées, conceptuel, malléable, protéiforme, dessiné au crayon, au pinceau, en silhouette, avec des figures minimalistes ou abstraites. Aurore Petit propose ainsi des images inattendues, intelligentes, caustiques, qui interpellent l’intellect et le sensible. On se plonge dans ces compositions autant à la recherche de correspondances avec le texte que dans une forme de contemplation où l’on se délecte simplement de l’image. Ainsi, la douceur de ce questionnement transite par la bienveillance du langage et par l’élégance des dessins. Aurore Petit déploie tout son talent dans cet album. Elle confirme l’élégance et l’intelligence de son dessin qu’elle met au service de récits profonds et délicats.

Avec ce livre, les autrices interpellent les plus jeunes sur une thématique sensible mais fondamentale, et montrent que l’adage "memento mori" ne doit pas se lire comme une épée de Damoclès qui plane sur nos existences, mais comme un fait inévitable que l’on doit accepter comme faisant pleinement partie de la vie.