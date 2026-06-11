Mes Cop’s BD Audio – Christophe Cazenove, Philippe Fenech - la chronique BD

Christophe Cazenove écrit les gags de cette BD et Philippe Fenech les dessine. Camille et Annelise Sauvêtre assurent la mise en couleurs tandis que le studio Blynd réalise l’accompagnement audio de cet album.

Résumé : {Mes Cop’s BD Audio} débute avec Jessica et Rona qui découvre le shampoing sec en compagnie de Karine. Cette nouvelle curiosité fait rire Jennifer, mais laisse Rona passablement indifférente. On comprend rapidement pourquoi...

Critique : Après les Sisters, les Petits Mythos, les Profs, ce sont les Cop’s de Jessica qui arrivent dans la série de BD audio que l’éditeur Bamboo a lancée en collaboration avec le studio Blynd.

La BD garde son format habituel, des gags en une planche mettant en scène Jessica et ses différentes copines. Un QR code au début de la BD vous mène à l’application gratuite qui vous permet de lancer l’accompagnement audio en parallèle de votre lecture.

Vous vous rendrez compte que le temps nécessaire pour lire se rallonge, car l’audio donne un rythme et donne de la place aux silences, à la musique et aux autres bruitages. Ce qui est intéressant, c’est de tenter de temps en temps de suivre l’audio sur l’écran de votre téléphone, où une pastille ronde place à chaque réplique des extraits de la BD. On se rend compte alors que plusieurs gags fonctionnent ainsi, grâce à des petites astuces. En effet, quel dessin mettre quand c’est un carton de pensée qui est lue ? Dans notre cas, on voit dans la pastille la personne qui pense (par exemple, Jennifer) ce qui est écrit dans le carton. Bien sûr, les gags existant déjà, il n’est pas possible de rajouter des dessins et l’on trouve rapidement de quelles cases sont issues ces illustrations.

Il reste intéressant de voir comment cet accompagnement est réalisé. La musique nerveuse quand une des copines explose de rage, les virgules sonores pouvant marquer une chute, les sons d’ambiance, ceux marquant les changements de lieu. De nombreuses idées ont été réalisées pour faciliter l’écoute. Et bien sûr, on s’amuse toujours des déboires de Jess et ses amies.

Une planche de la BD avec le QR Code qui vous permettra de tester l’accompagnement Audio.

Un petit dossier final, racontée par Jessica en personne, nous explique comment se passent les sessions d’enregistrement au studio Blynd et permettent de découvrir quelques-unes des actrices qui ont prêté leur voix à la bande de cop’s.

On retrouve des gags qui semblent venir d’anciens albums, l’anniversaire de Jess, la période jeux de société, le voyage en Angleterre, l’intégration de la jeune immigrée Syrienne dans la bande... Ce qui peut expliquer sans doute l’utilisation des dessins uniquement présents dans les gags pour illustrer l’application audio. On se demande vraiment ce que pourrait donner un album de BD audio réalisé à partir d’une nouvelle salve de gags. Il y aurait probablement un beau travail à mener en pensant dès le départ la BD et son accompagnement audio pour maximiser le rire chez les lectrices et les lecteurs.

Mes Cop’s BD Audio nous ramène dans l’univers des copines de Jessica, avec un accompagnement audio.