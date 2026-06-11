Mon adolescence explosive T.3 – Tao Nohara - la chronique BD

Tao Nohara écrit et dessin un troisième tome à la hauteur des précédents ! L’action ne se relâche pas, les rebondissements continuent et les personnages restent très attachants.

Résumé : On retrouve Haruko et ses deux amis Kie et Noah en pleine action. Attaqués par une inconnue, les voilà traqués par les forces d’auto-défense menées par... Raikichi, le père de Haruko. Les enfants, portant des costumes pour ne pas être reconnus, tentent de s’enfuir, mais l’étau se referme et malgré l’aide de Raikichi, il n’y a plus qu’une issue possible...

Critique : Alors qu’on pense que tout le monde va s’en sortir sain et sauf, Tao Nohara nous sert un retournement de situation dont il a le secret. Il réussit à maintenir ainsi le rythme de ce récit. L’action prime, mais les émotions sont aussi au rendez-vous et Haruko doit également faire face à un trop-plein qu’elle maîtrise mal : les tensions avec son père, son amitié qui évolue avec Noah, ses pouvoirs qui la perturbent, le danger qui augmente autour d’elle, faisant de ces capacités une malédiction plus qu’un bonheur.

Les personnages secondaires prennent aussi plus de place et les enjeux basculent alors que les vrais caractères se dévoilent. À peine a-t-on le temps de réaliser tout cela qu’on se retrouve avec le cliffhanger de fin où là aussi, Tao Nohara ne nous laisse pas respirer.

Copyright 2026 Tao Nohara / Shogakukan

Le dessin demeure au niveau du scénario, précis, explosif tout en restant dans les codes du manga grand public. On suit tous les personnages avec plaisir et anxiété au fur et à mesure que la souricière se resserre autour d’eux. On se demande presque comment Tao Nohara pourra garder une telle intensité, mais c’est la question que l’on se pose à chaque tome. Avec les enchaînements d’action, l’enquête sur les origines des pouvoirs passe au second plan, mais ne devrait pas tarder à reprendre.

Cède troisième tome nous tient aux basques de Haruko et ses amis, en nous laissant un temps de répit, mais de courte durée. De plus en plus d’action et d’émotion.