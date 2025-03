Mon chien pour la vie – Iriko Aoiro - la chronique BD

Iriko Aoiro écrit et dessine ce manga de nouvelles. Elle dépeint sa propre histoire, mais aussi des témoignages qu’elle a reçus évoquant avec pudeur et émotion le départ de petits compagnons de longues années.

Résumé : {Mon chien pour la vie} commence par une salve de photos de chien. Cinq chiens de races différentes. Cinq histoires poignantes qui vont raconter la fin de vie de chacun de ces animaux...

Critique : La première histoire est autobiographique. L’autrice, Iriko Aoiro, revient sur les derniers jours de son Berger des Shetland, May. Suivent d’autres récits tout aussi émouvants. Ce manga à l’originalité de présenter en toute simplicité un problème que connaissent tous ceux et celles qui ont un compagnon canin ou félin : le moment du décès de l’animal devenu trop vieux.

Comment réagir devant l’inéluctable ? Comment est-on touché par la maladie incurable d’un chien ? C’est ce que l’on découvre à travers ces cinq récits. Enfant, jeune adulte, mère de famille, il n’y a pas de bon âge pour affronter cette mauvaise nouvelle.

Un élément qui ressort des cinq histoires, c’est la découverte des problèmes de santé. Chaque personnage voit les années passer tellement vite que quand la maladie frappe, quand la vieillesse montre les crocs, il est déjà trop tard. Plusieurs regrettent de n’avoir pas fait un suivi vétérinaire plus régulier pour anticiper les problèmes.

Différents choix sont faits : l’accompagnement jusqu’au bout, l’euthanasie… Souvent, comme les humains, les risques des opérations deviennent trop élevés pour décider de l’intervention chirurgicale. Il faut donc accepter la souffrance et trouver des solutions de fortune. Ce manga donne à voir une triste réalité, mais il n’est pas déprimant, car « l’après » est aussi dévoilé : Comment chacun et chacune fait face au deuil de son animal familier. On opte pour un souvenir, une photo, une belle cérémonie funéraire en famille ou un nouvel animal...

Les chiens sont présentés de manières réalistes, ils ne parlent pas, toute leur joie et leur souffrance sont dans leur regard et leurs attitudes. Les histoires sont contées du point de vue de la femme ou l’homme qui s’occupe de l’animal et suivent la même construction. On découvre le compagnon âgé, et on revient au début, son arrivée ans la vie de la narratrice ou du narrateur, jusqu’au décès puis le deuil, comment continuer après la perte. Ce manga original dans son sujet, permet de traiter un problème qu’on n’évoque jamais et change des histoires animalières plus légères uniquement racontée du point de vue de l’animal.

Iriko Aoiro a choisi un encrage fin, mêle les trames de gris au noir et blanc de manière classique. Les décors disparaissent souvent pour laisser la place à la relation entre la femme et le chien, car ce sont majoritairement des femmes qui sont les protagonistes de ces cinq récits. Les chiens, petites – ou plus grosses – boules de poil sont travaillés, dans leur jeunesse et leur vieillesse. Les spasmes de la maladie ne peuvent laisser indifférents ni les personnages de l’histoire ni le lecteur. La composition sait offrir de beaux espaces aux moments de joie et laisser le blanc occuper la majorité de la page dans les instants de douleur non exprimée.

Mon chien pour la vie est un manga original qui nous parle d’un sujet peu abordé, comment gérer la fin de vie de nos animaux de compagnie et leur décès.