Mon lit n’est pas ta maison – Aurore Juin – La chronique BD

Résumé : C’est un récit que l’on devine autobiographique d’une femme française partie vivre à Montréal. Une dessinatrice qui tente de vivre sa vie plutôt que chercher à la gagne dans des emplois « alimentaires ». C’est une femme qui vit seule avec son chat. C’est une femme qui ose se mettre nue face à des inconnu.es, mais qui ne parvient pas à se sentir à l’aise quand elle partage un lit avec un homme. Un récit sur le regard de l’autre et le désir.

Critique : Mon lit n’est pas ta maison est un petit ouvrage, un format poche à la couverture d’un papier cartonné recouvert d’un dessin plein acidulé en même temps que nonchalant. Un joli petit objet qu’il est facile de glisser dans un sac pour le lire lors d’instants volés ou déposer au sur son chevet pour le lire sous la couette.

Entre carnet et bande dessinée sans bulle, ce livre est déjà un récit dessiné. Plus précisément, c’est un recueil comprenant trois récits. Les titres, sont explicites et poétiques : je vis d’amour et d’eau fraîche, muse de personne et mon lit n’est pas ta maison. Trois récits où la narratrice s’affirme en tant que femme.

Dans le premier récit, nous découvrons une femme qui préfère vivre de peu, plutôt que de s’aliéner à un travail alimentaire. Elle fait le choix de quitter le salariat pour vivre de petits contrats choisis au risque de la pauvreté. Elle découvre dans ce chemin du peu, un nouvel espace de créativité et de réflexions politiques et intimes. Dans le deuxième récit, elle évoque l’une de ses activités rémunérées, non pas donc sous la forme d’un salaire, mais par une transaction d’espèces de main à main. De corps, il en est entièrement question puisqu’elle est régulièrement appelée à poser nu devant des inconnus. Elle est modèle et elle est observée séance après séance par celles et ceux qui apprennent à dessiner. Enfin, le troisième récit est le plus intime. La narratrice aborde ses relations sexuelles. Alors qu’elle aime, elle ne parvient pas souvent à satisfaire son désir quand elle invite ou s’invite dans un lit avec un homme. Elle cherche à comprendre pourquoi quelque chose se verrouille en elle-même et se tourne vers son histoire personnelle et familiale : y trouvera-t-elle une clé, pour retrouver son espace intime au sein du territoire sexuel ?

Ce récit est joliment mis en images et en couleur. À chaque texte, est associée une palette de couleurs. Elle sert aussi bien à teinter la graphie du texte qu’ à donner la tonalité aux dessins. La narration est fluide et les images dépassent bien souvent le statut de simple illustration pour apporter de la nuance, du second degré ou de la profondeur aux mots. Le style de l’autrice s’inscrit dans une filiation certaine à Julie Delporte autre autrice française expatriée au Québec. C’est à la fois, doux, simple et beau.

Mon lit n’est pas ta maison est le premier album d’Aurore Juin, une autrice et illustratrice que l’on continuera à suivre. L’album est publié par l’éditeur L’œil d’or. Une maison d’édition indépendante, non spécialisée dans la bande dessinée, mais qui est ouverte à en accueillir. Son catalogue est éclectique et invite les lecteur.rices à penser, à rêver et à agir.