Morgan - Hugo Pratt - chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Résumé éditeur : Pour le lieutenant Morgan de la Royal Navy, une seule règle : obéir. Et qu’importe que la guerre fasse rage autour de lui, et tue jusqu’à ses amis, les ordres sont les ordres ! Nous sommes en septembre 1943, et le jeune Morgan a l’ordre de quitter l’Italie pour rejoindre la Yougoslavie afin d’aider les troupes du commandant Tito à gagner la bataille. Avec Morgan, Hugo Pratt nous offre son dernier récit décrivant comme il a toujours si bien su le faire des personnages humains confrontés à la raison d’Etat. "J’appelle la base .. Nous attendons les ordres .." Pour le lieutenant Morgan de la Royal Navy, une seule règle : obéir. Et qu’importe que la guerre fasse rage autour de lui, et tue jusqu’à ses amis, les ordres sont les ordres ! Nous sommes en septembre 1943, et le jeune Morgan a l’ordre de quitter l’Italie pour rejoindre la Yougoslavie afin d’aider les troupes du commandant Tito à gagner la bataille. Avec Morgan, Hugo Pratt nous offre son dernier récit décrivant comme il a toujours si bien su le faire des personnages humains confrontés à la raison d’Etat.

Voici le dernier album posthume du maître italien, terminé quelques semaines à peine avant son décès en août 1995. Morgan est lieutenant dans la Royal Navy, la marine britannique. Consciencieux, il n’est pas complètement discipliné et n’hésite pas à outrepasser les ordres pour aller dans l’action jusqu’où bon lui semble. Avec son impression - fausse - de ne rien faire, il sauvera bien des hommes et des missions. Hugo Pratt / Casterman Si cet album n’est certainement pas un chef-d’œuvre, il n’en demeure pas moins fort et touchant. Fort, car Pratt sait toujours décrire personnages et situations, donner corps même à des ennemis, à des êtres qui ne font qu’une brève apparition avant de disparaître dans le néant. Touchant, car le dessin de Pratt est minimaliste et jeté, brut - sauf pour les véhicules (voiture, train, bateaux, avions) et le décor de Venise travaillés dans le moindre détail et qui semblent être l’œuvre de Guido Fuga crédité de "Collaborations graphiques" - et il fait mouche… comme d’habitude.

Feuilletez les premières pages de la BD : Découvrez la librairie de BD numérique aVoir-aLire avec Sequencity

96 pages

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.

Galerie photos