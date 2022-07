Mort de l’acteur Paul Sorvino

News : Acteur américain d’origine italienne, Paul Sorvino a été formé à la New York Music & Dramatic Academy. Il débute au cinéma en 1970 et se fait remarquer dans Panique à Needle Park (1971) de Jerry Schatzberg, aux côtés d’Al Pacino. S’ensuivent plusieurs rôles où son autorité s’affermit. Il donne ainsi la réplique à George Segal et Glenda Jackson dans Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos (1973) de Melvin Frank, avant de camper le directeur de casino dans lequel se consume James Caan dans Le flambeur (1974) de Karel Reiz, et un membre de la famille ouvrière dans Les chaînes du sang de Robert Mulligan. Dans les années 80, Paul Sorvino incarne le supérieur hiérarchique de Pacino dans La chasse (1980) de William Friedkin, et un militaire dans le film d’horreur The Stuff (1985) de Larry Cohen. Il est également au générique de Reds de Warren Beatty, qui fera à nouveau appel à lui pour Dick Tracy (1990) et L’exception à la règle (2016).

Mais c’est dans Les affranchis (1990) que l’acteur trouve son rôle le plus célèbre : le personnage du mafioso Paul Cicero lui permet de s’imposer face à Robert De Niro, Ray Liotta et Joe Pesci. Après cette consécration, Paul Sorvino joue dans de nombreuses autres productions. Il interprète notamment Henry Kissinger dans Nixon (1995) d’Oliver Stone, Capulet dans Roméo + Juliette (1996) de Baz Lhurmann, et un shérif dans Manipulation (2015) d’Elizabeth Arlen. Il est aussi dirigé par John Sayles et Tsui Hark. Paul Sorvino avait obtenu plusieurs récompenses dont des prix d’honneur aux Los Angeles Italian Film Awards (2003) et au Festival de Rhode Island (2011). Il était le père de l’actrice Mira Sorvino (Maudite Aphrodite). Paul Sorvino est décédé le 25 juillet 2022 à l’âge de 83 ans.