Mort de l’actrice Anne Heche

News : Actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine, Anne Heche a passé une enfance et une adolescence difficiles. Diplômée de la Francis W. Parker School de Chicago, elle débute à la télévision en 1991 et au grand écran deux ans plus tard. On la remarque d’abord dans des seconds rôles, pour des films signés Stephen Sommers, James L. Brooks, Richard Benjamin et surtout Mike Newell : dans Donnie Brasko (1997), elle est la figure féminine centrale, aux côtés d’Al Pacino et Johnny Depp. La même année, on la croise dans le film d’horreur Souviens-toi… l’été dernier de Jim Gillepsie, et la comédie Des hommes d’influence de Barry Levinson, avec Robert De Niro et Dustin Hoffman. Anne Heche accède au vedettariat en 1998 : elle partage l’affiche avec Harrison Ford dans 6 jours, 7 nuits d’Ivan Reitman et elle joue dans Loin du paradis de Joseph Ruben, remake de Force majeure de Pierre Jolivet. C’est précisément un autre remake (et ici plan par plan) qui lui offre, la même année, son rôle le plus célèbre : Gus Van Sant lui demande en effet de reprendre le personnage de Marion Crane dans Psycho, d’après le roman de Robert Bloch, près de trente ans après Janet Leigh dans le film d’Alfred Hitchcock (mais bien avant Rihanna dans le préquel télévisuel) !

L’œuvre se voulait un hommage de cinéphile, elle apparaît surtout comme un plagiat inutile. Quant à la prestation d’Anne Heche, elle est diversement appréciée. Elle est tout de même nommée au Razzie Award de la pire actrice, ce qui est sans doute excessif. Les années 2000 et 2010 sont plus difficiles pour cette comédienne au look androgyne, l’une des premières à assumer son homosexualité dans un Hollywood longtemps gêné sur la question de l’identité sexuelle de ses stars. On retrouve Anne Heche dans des productions aussi diverses que John Q. (2002) de Nick Cassavetes, Birth (2004) de Jonathah Glazer, Les portes de l’enfer : la légende de Stull (2013) d’Anthony Leonardi, et Riposte armée (2017) de John Stockwell. Mais les premiers rôles et les bons films se font rares. Anne Heche devient davantage vouée aux séries B, au direct-to-video et au petit écran. L’actrice est décédée le 12 aout 2022 des suites d’un accident de voiture.