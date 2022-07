Mort de l’actrice et chanteuse Dani

News : Née Danièle Graule, Dani débute dans le mannequinat au milieu des années 60, tout en apparaissant dans des films de Roger Vadim, Jean-Daniel Simon et Éric Le Hung. Elle aborde en même temps une carrière de chanteuse, enchaînant des tubes comme Garçon manqué (1966) et Papa vient d’épouser la bonne (1968). Lauréate du Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1970, elle poursuit dans cette voie pendant une dizaine d’années, tout en étant meneuse de revue puis directrice de L’Aventure, une discothèque à la mode dans les années 70. Le cinéma lui permet d’être d’abord tête d’affiche dans des séries B. Dani est ainsi la partenaire de Marc Porel dans le film d’aventures Tumuc-human (1970) de Jean-Marie Périer et le polar Un officier de police sans importance (1973) de Jean Larriaga, également interprété par Robert Hossein. La même année, elle trouve son rôle le plus célèbre dans La nuit américaine de François Truffaut. Elle y incarne Liliane, la fiancée d’Alphonse (Jean-Pierre Léaud), qui se retrouve script girl du « film dans le film ». Le cinéaste la dirige à nouveau dans L’amour en fuite (1979) qui voit Dani reprendre le même personnage, Liliane étant devenue la maîtresse d’Antoine Doinel (Léaud). L’actrice fait également partie du casting de Quelques messieurs trop tranquilles (1973) de Georges Lautner, avant d’être faire-valoir des Charlots dans Et vive la liberté ! (1978) de Serge Korber.

Carbone © Mika Cotellon © 2016 - LES FILMS MANUEL MUNZ - EUROPACORP - NEXUS FACTORY - UMEDIA

Les années 80 et 90 sont quasiment une traversée du désert pour Dani qui est rattrapée par son addiction à la drogue, et s’éloigne des maisons de disques et des studios de cinéma. On la remarque toutefois dans des petits rôles, codétenue d’Isabelle Huppert dans Une affaire de femmes (1988) de Claude Chabrol, ou styliste dans J’ai pas sommeil (1994) de Claire Denis. Elle fait un come-back inespéré en 2001, chantant Comme un boomerang avec Étienne Daho, que Serge Gainsbourg avait écrit pour elle vingt-cinq ans plus tôt. La carrière de Dani est relancée et elle enregistrera plusieurs CD. Elle devient aussi un second rôle récurrent du cinéma français. Elle joue ainsi une grande bourgeoise dans Les clefs de la bagnole (2003) de Laurent Baffie, la mère de Cylia Malki dans Violence des échanges en milieu tempéré (2004) de Jean-Marc Moutout, ou la concierge dans Fauteuils d’orchestre (2006) de Danièle Thompson, qui lui permet d’être nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle. On la retrouve en matriarche dans Carbone (2017) d’Olivier Marchal, et en ex de Guy pour Alex Lutz. L’actrice a également été dirigée par Romain Goupil, Sylvie Verheyde et Maïwenn. Dani est décédée le 19 juillet 2022 à l’âge de 77 ans.