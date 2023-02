Mort du réalisateur Carlos Saura

Le réalisateur espagnol, auteur de Cría cuervos et Carmen , fut un grand nom du cinéma européen des années 60 et 70.

News : Carlos Saura fut un réalisateur majeur du cinéma espagnol. Son premier long métrage, Les voyous, présenté au Festival de Cannes en 1960, suscite l’ire de la censure franquiste par sa description sans concessions de la jeune délinquance. Dans une dictature où règne l’ordre moral, Saura, que l’on peut associer aux nouvelles vagues européennes, doit user de métaphores et de symboles pour critiquer la société espagnole, son patriarcat, le poids de son armée et de son Église. De La chasse (1966) à La cousine Angélique (1974) en passant par Anna et les loups (1973), le cinéaste cisèle des petits bijoux narratifs, marqués par un montage éblouissant et un sens de l’onirisme.

Après la mort de Franco, Saura connaît son plus grand succès avec Cría cuervos (1976), drame de l’enfance qui synthétise son art, et dans lequel il dirige à nouveau sa compagne et muse de l’époque, Geraldine Chaplin. Après Elisa, mon amour (1977) et Maman a cent ans (1979), Carlos Saura connaît moins d’engouement critique et public. Mais il se renouvelle avec des films musicaux dont le plus célèbre est Carmen (1983), et tourne régulièrement pendant les décennies qui suivent. Carlos Saura est décédé le 10 février 2023 à l’âge de 91 ans.