(Murmures) de cafés – Maëlle Reat – la chronique BD

Résumé : Cet album est un recueil d’instantanés croqués par l’autrice en des lieux et des heures différentes, mais chaque fois dans ou depuis un café. Des saynètes de la vie réelle, des moments du quotidien où l’autrice met en dessin les inconnu.es qu’elle observe et les situations dans lesquelles elle se retrouve.

Critique : Maëlle Reat est une jeune autrice qui a déjà publié des ouvrages remarqués, en particulier son premier album Comme une grande aux éditions Virages Graphiques, un récit introspectif à la drôle et profond puis une autre récit autobiographique et humoristique Insomnie (Editions Exemplaire, 2023) et a participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont le très féminin album-hommage à Mafalda chez Glénat en 2024. En 2025, elle publie à quelques mois d’intervalle, deux ouvrages. Le premier album, Blanche, (Glénat) est le témoignage d’une des premières femmes françaises contaminées par le Sida qui parvient enfin à en parler à sa fille devenue adolescente. Le second est l’objet de cette chronique : (Murmures) de cafés.

C’est un recueil de récits courts allant d’une à huit planches. Ils ont tous en commun, de se passer dans des cafés. Lieux de sociabilité et de solitude, espaces de consommation d’alcool ou d’expresso, lieux de rendez-vous et d’adieux, les cafés sont parfois devenu aujourd’hui aussi des lieux de travail. Nous découvrons ainsi dans l’une des doubles pages du recueil un homme très sérieux en costard, concentré sur son ordinateur portable, un café consommé sur la table et à côté son téléphone branché qui affiche la playlist musical qu’il est entrain d’écouter : Lady gaga. Cet exemple illustre plutôt bien ce que Maëlle Reat s’amuse à capter les mélanges des genres, les apparences qui entre en dissonance avec les discours ou bien simplement l’insolite d’une situation ou d’une autre.

L’autrice se met parfois en scène, racontant des anecdotes où elle est elle-même impliquée, comme lorsqu’une personne malvoyante lui demande si la place à côté d’elle est libre et ouvre la conversation sans se poser la question si cela gêne ou non son interlocutrice. Mais, le plus souvent, ce sont les autres qu’elle croque sur son carnet, elle attrape des bribes de conversations drôles ou sidérantes, tendres ou cruelles.

Ce qui apparaît peut-être plus intéressant encore, ce sont les silences qu’elle saisit, ces moments où les clients sont silencieux. Dans ces moments-là, ils sont souvent seuls à table avec un téléphone dans la main. Alors Maëlle Reat s’amuse à deviner ce qu’ils peuvent consulter sur leur écran. Nouvelle sociabilité ou solitude contemporaine à chacun d’avoir son avis sur la question.

Le format de l’album est de taille moyenne avec une couverture souple et une brochure solide. Les dessins ressemblent à des croquis, le style graphiques est donc assez simple et plutôt humoristique. L’autrice ne s’attarde pas sur les détails, tout comme sur les décors qui sont plutôt succincts. Des touches de couleurs faites probablement à l’aquarelle vivifient l’ensemble et permettent d’accentuer certains comportements ou objets singuliers. La mise en page est aérée, il n’y a jamais plus de quatre ou cinq dessins sur une même page. Enfin, l’ouvrage compte aussi quelques scènes de paysages, des « vues de cafés » ; une autre manière, en sorte, d’aborder la place de ces lieux dans l’espace public.

Un recueil qui fait sourire et pourra peut-être amener ses lecteur.rices à reconsidérer leurs habitudes la prochaine fois qu’ils pousseront la porte d’un café.