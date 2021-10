Musashi - Hiroshi Inagaki - critique et test Blu-ray/DVD

Résumé : Réalisé par le cinéaste Hiroshi Inagaki et interprété par l’acteur vedette Toshiro Mifune, "Musashi" est une trilogie adaptée des célèbres romans de Eiji Yoshikawa "La Pierre et le sabre" et "La Parfaite lumière". Grande épopée qui s’inspire de la vie tumultueuse du samouraï et philosophe japonais Musashi Miyamoto et composée des films "La Légende de Musashi" (1954), "Duel à Ichijoji" (1955) et "La Voie de la lumière" (1956), Musashi demeure l’un des fleurons du cinéma d’aventure des grands studios nippons.

Critique : Réalisateur reconnu au Japon, Hiroshi Inagaki est quasiment ignoré en France, malgré le Lion d’or qu’il a reçu en 1958 au Festival de Venise pour le remake de son propre Homme au pousse-pousse, et son Oscar du meilleure film en langue étrangère en 1956 pour le premier volet de cette trilogie, rebaptisée pour l’occasion Samourai.

Copyright : Toho Co.

Un peu comme Cyrano de Bergerac, dont il fut le contemporain, Musashi fut à la fois bretteur et auteur – d’un unique traité de kenjutsu, le Gorin no sho (五輪書) traditionnellement connu comme le Livre des cinq roues. Et comme lui, il est aujourd’hui tout autant un personnage historique que de fiction, depuis qu’Eiji Yoshiwaka en a fait un personnage de légende dans un roman-feuilleton, réunissant 1400 pages en deux tomes, paru dans les années 30.

C’est pourquoi sa vie rocambolesque est considérée comme exemplaire par Jun’ichirō Tanizaki, et a maintes fois été portée à l’écran notamment, par Kenji Mizoguchi en 1944, ainsi que Tomu Uchida dans une hexalogie sortie entre 1961 et 1971, mais aussi une première fois dans les années 40 dans une trilogie réalisée par Inagaki lui-même.

Copyright : Toho Co.

Dans ce second triptyque inspiré du roman de Yoshikawa, il est incarné par le ténébreux Toshirō Mifune, kendoka émérite, avec lequel Inagaki tourna, au total, pas moins d’une vingtaine de films. Les deux hommes lui donnent, suivant les époques de la vie du personnage, autant de fougue et de rage que de prestance et d’élégance : ils le font combattre, sabres au clair, dans des hautes herbes balayées par le vent ou devant un temple abandonné, et crier sa rage face à des chutes d’eau.

Les femmes se battent bien entendu pour son amour, parmi lesquelles Otsu, une belle orpheline qui l’aime au point de l’attendre sur un pont durant trois années, et Akemi (Mariko Okada, comédienne chez Ozu et épouse du cinéaste Kijū Yoshida) : mais Musashi a avant tout à cœur de se perfectionner dans le maniement du sabre.

Copyright : Toho Co.

Souvent considéré comme un artisan prolifique mais impersonnel, Hiroshi Inagaki réalise avec ce triptyque une fresque qui mélange les genres et dans laquelle il manie l’art de l’allusion et l’ellipse, alliant la sophistication à la simplicité. Même si le scénario manque parfois de finesse psychologique et si la mise en scène aurait pu être plus audacieuse, force est de reconnaître le souci de décrire, au-delà de la geste de samouraïs, la vie quotidienne du peuple ainsi que le travail sur les détails historiques, et surtout les costumes.

Car, alors que la Toho produisait la même année Les Sept samouraïs en noir et blanc, Musashi fut l’un des premiers films japonais à bénéficier de la couleur, permettant à Inagaki de donner une ampleur très hollywoodienne aux superbes scènes de duels et de batailles du film (la plus dantesque opposant notre héros à l’ensemble du clan Yoshioka, c’est-à-dire pas moins de quatre-vingt adversaires).

De même, les décors peints et les effets visuels, réalisés par l’équipe d’Eiji Tsubaraya également responsable de ceux-ci Godzilla, qui paraissent dessinés à la main, nous donnent le sentiment de lire un livre d’estampes, tandis que le film nous fait voyager dans les paysages emblématiques du Japon.

Copyright : Toho Co.

En trois films de guerre, d’amour et de mort, Hiroshi Inagaki raconte un parcours initiatique étrangement parallèle à celui du Japon au lendemain de la Seconde guerre mondiale : il nous fait ainsi découvrir comment un chien fou, abandonné lors de la défaite de son clan face aux Tokugawa, devient, sous l’égide de Takuan Sōhō, un moine bouddhiste rigolard et farceur, qui lui apprend à contenir sa colère, un combattant redoutable, maître de sa technique et invincible en duel.

La deuxième partie raconte, ensuite, comment incertain de ses qualités humaines, il décide de cheminer autant sur la voie du sabre (le bushido) que sur celle de la sagesse et de la compassion. Le dernier volet, La Voie de la lumière, le conduira ainsi à son ultime combat, superbement chorégraphié sous la clarté rougeoyante d’un très symbolique soleil levant et qui l’opposera à Sasaki Kojiro, nouveau maître d’armes des Tokugawa et autre samouraï historique auquel Inagaki avait déjà consacré une trilogie.

Copyright : Toho Co.

Le test du DVD/Blu-ray

Tournée de 1954 à 1955, cette trilogie est sortie une première fois sur les écrans hexagonaux en 1993, mais n’avait pas encore eu les honneurs d’une sortie en vidéo en France.

Image :

Malgré quelques accidents ponctuels qui n’ont pas pu être enlevés, la restauration redonne aux couleurs Eastmancolor le charme suranné des années 50.

Son :

Seules des versions originales sont disponibles, et elles ont été expurgées de tout parasitage.

Suppléments :

Le coffret réunit, outre les bandes-annonces originales et une nouvelle de La Voie de la lumière, deux présentations, une sur le mythe et une sur la trilogie, aussi érudites qu’accessibles, ainsi qu’une interview du fils du réalisateur, Yogo Inagaki.