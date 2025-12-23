My Hero Academia T.42 - Kohei Horikoshi - la chronique Manga

Résumé : L’ultime affrontement entre Midoriya et Tomura atteint son acmé. Il n’y aura qu’un survivant… Mais comment vaincre le plus grand méchant de l’histoire ?

Critique : My Hero Academia (MHA) est un manga qui se déroule dans un monde très semblable au notre dans lequel 90% de la population possède un Alter. Il s’agit d’un pouvoir qui permet, pour les plus puissant, à leur détenteur·rice de devenir des super-héros·ïnes. Un jeune garçon, Izuku Midoriya n’a qu’un but dans la vie, qu’un seul rêve, devenir un héros comme All Might, son idole et héros n°1 du Japon. Grâce à All Might, Deku, c’est le nom que Midoriya s’est choisi, va pouvoir accomplir son rêve et intégrer la meilleur école de super-héros, Yuei. D’aventures en épreuves, Deku apprend à contrôler l’Alter confié par All Might, le One for All et surmonte bien des dangers pour combattre le plus grand Vilain de l’histoire, All for One.

Le combat entre Midoriya et Tomura atteint son paroxysme dans l’avant-dernier tome et nous attendions le dénouement avec impatience … l’unique avantage d’avoir attendu aussi longtemps, c’est que nous avons pu enchaîner la lecture du tome 41 et 42 ! Attention, il est impossible de parler de ce dernier tome sans divulgacher une partie de l’histoire. Nous allons cependant faire de notre mieux.

Deku aura tout donner pour comprendre, et sauver son ennemi, mais après un combat dantesque, il est temps pour Kohei Horikoshi de conclure et de nous raconter : l’après… Dans un monde changé à tout jamais par une poignée de personnages que le mangaka nous a fait découvrir, et aimer, au fur et à mesure des tomes, exploitant jusqu’à la dernière page les fils tissés et les possibilités de chacun de ses personnages, Kohei Horikoshi conclut son histoire de la plus belle des manières. Prenant le temps, pour notre plus grand plaisir, de nous montrer ce que deviennent les personnages que nous avons aimé toutes ses années. Ces héros·ïnes que nous avons vu grandir et dont ce mangaka de génie à su exploiter toutes les particularités afin de nous livrer l’une des plus grandes séries de mangas !

Le talent de Kohei Horikoshi s’est accru au fur et à mesure des tomes... ce n’est donc pas un coup de cœur sur cet ultime tome que nous écrivons mais sur l’ensemble de la série My Hero Academia ! Nous avons lu cette série en prenant un énorme plaisir et la relirons avec la même joie !