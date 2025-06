Mystères ou arnaques ? Les folles anecdotes de l’histoire T.2 – Julien Hervieux, Richard Guérineau, Eric Maltaite, Pierre Alary, Javi Rey, Jocelyn Joret, Sylvain Repos, Ronan Toulhouat, Siamh, Aimée de Jongh - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume de {Mystères ou arnaques ?} commence en 1848, aux États-Unis, dans la petite maison de la famille Fox. Les deux jeunes sœurs Kate et Margaret jouent avec une balle qu’elles font rebondir contre le mur. Le bruit réveille les parents qui viennent s’enquérir de ce qui se passe. Les sœurs, pour faire une blague, expliquent qu’elles ont aussi entendu ces bruits mystérieux. De là à déduire que la maison est hantée, il n’y a qu’un pas. Mais cette farce va vite prendre une ampleur qui va dépasser les deux sœurs...

Critique : Cette BD nous fait voyager à travers le temps et l’espace. En effet, chaque récit se déroule à une époque et dans un pays différent. On découvre ainsi des histoires méconnues, comme celles des fantômes de la guerre du Vietnam et on démystifie certains récits mondialement renommés, comme le mystère du Loch Ness.

Julien Hervieux raconte ces histoires et leur secrets, avec le même humour que dans son autre série BD Le petit théâtre des opérations. Les faits sont présentés, mais les dialogues décalés utilisent des références et des expressions modernes qui créent des anachronismes et saupoudrent d’humour ces récits. On est étonné de découvrir le pot aux roses de certaines anecdotes, comme l’origine du spiritisme grâce aux sœurs Fox. Une page documentaire illustrée de photos conclut chaque épisode et présente de manière synthétique les faits. On rit en s’instruisant. Et on s’étonne encore de la naïveté humaine, de l’envie de croire, des jeux de pouvoir politiques auxquels l’histoire nous a portant bien habitués.

Julien Hervieux / Fluide Glacial

Aux côtés de Julien Hervieux, ce sont pas moins de dix dessinateurs et deux coloristes qui s’emparent de leur plumes et pinceaux pour illustrer cette BD. Chacun apporte son style. Ce qui donne à chaque récit un cachet particulier. Les différentes anecdotes se passant à des siècles d’écart, et en des contrées éloignées parfois par de milliers de kilomètres, ce choix de la BD collective fonctionne parfaitement bien.

L’ensemble oscille entre le réaliste et le semi-réaliste. La composition, jouant souvent sur une base de trois bandes, est un lien d’une histoire à l’autre, même si les cases peuvent avoir ou non des contours, selon les dessinateurs.

Mystères ou arnaques ? Les folles anecdotes de l’histoire T.2 revient sur des événements historiques surnaturels et nous en dévoile les coulisses, avec un humour décalé.