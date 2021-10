Negalyod T.2 - Vincent Perriot - la chronique BD

Résumé : Le monde s’écroule. La lune se rapprochant, les conduits d’eau percés font pleuvoir une menace imminente sur tous les habitants, dont Jarri et Korrienze. Cette dernière, enceinte, verra donc ses deux filles prendre le flambeau de l’espoir...

Il y a certaines œuvres que l’on aurait aimé écrire soi-même, tant elles nous correspondent. Avec ses dinosaures, son ambiance fin du monde, ses héros sur deux générations, son final à la l’Incal, il y a dans cette œuvre une intensité et un sens épique qui se dégagent du début à la fin. Clairement, ce second opus est aussi fort, sinon meilleur, que celui qui le précède. On ne peut que regretter que tant de bonnes choses aient été concentrées sur seulement deux tomes et pas sur une douzaine. Ces bonnes choses, outre une explication métaphysique qui va satisfaire plus d’un athée amoureux de sciences, ce sont des héros tragiques, chose rares dans la science-fiction, des rebondissements élégants, des caractères fins et une atmosphère maîtrisée. Cet ensemble supporte donc un scénario bien huilé qui joue sur une théorie que Borges n’aurait pas renié, et on ne peut s’empêcher d’avoir un pincement au cœur lorsque viennent les dernières pages, signe que l’émotion est là, que l’œuvre touche son lecteur.

Vincent Perriot / Casterman

Du dessin, on retiendra évidemment en premier lieu les dinosaures. Quel bonheur de voir les personnages chevaucher ces reptiles des temps anciens qui, même s’ils sont moins présents que dans le premier tome, sont l’essence de cette uchronie (inversée). On ne doit pas oublier qu’outre des villes titanesques en ruines, il y a toute une technologie qui fonctionne tant bien que mal, engins volants et à voiles, arches nautiques rapiécées et tuyauterie gigantesque. Les couleurs sont elles aussi inédites, permettant de créer une originalité à ce monde, qui pour chaque planche se révèle unique.

Impressionnant de vigueur et d’originalité, Negalyod s’achève dans une cosmogonie propre, un dénouement étincelant et même une morale, un souffle et une vérité universelle qui fait du bien à lire.