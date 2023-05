Mort de l’écrivain Philippe Sollers

News : Figure influente de la scène littéraire et du Tout-Paris depuis plus d’un demi-siècle, Philippe Sollers est mort le 5 mai 2023 à Paris, à l’âge de 86 ans. L’écrivain, aussi admiré que détesté, a marqué de son empreinte et de son ironie plusieurs décennies de vie intellectuelle et culturelle, signant plus de quatre-vingts romans, essais et monographies, lançant des revues d’avant-garde comme Tel Quel et L’Infini, où il a publié des auteurs comme Roland Barthes, devenu un ami très proche ; Julia Kristeva, son épouse ; ainsi que le poète et romancier Marcelin Pleynet, pour ne citer qu’eux.

Né Philippe Joyaux à Talence dans une famille d’industriels, le futur thuriféraire de Venise abandonne ses études pour se consacrer à la littérature, après une rencontre déterminante avec Francis Ponge. Il adopte le pseudonyme de Sollers, avant de connaître le succès avec un premier roman publié à l’âge de vingt-deux ans, Une curieuse solitude, récit initiatique de facture classique, salué par Louis Aragon. Il fréquente ensuite François Mauriac, qui devient à la fois un inspirateur et un ami. Adoubé par les deux écrivains, Sollers évoquera en plaisantant le "Kremlin" et le "Vatican".

Il se marie en 1967 avec la philosophe et psychanalyste Julia Kristeva, avec qui il forme un couple intellectuel influent. À cette époque, il se lie avec des personnalités comme Jacques Lacan, Michel Foucault, Louis Althusser et évidemment le sémiologue Roland Barthes. Ce dernier lui consacrera un livre, Sollers écrivain, en 1979.

En 1960, l’homme au porte-cigarette crée la revue Tel Quel, qui se veut le lieu d’une littérature expérimentale et engagée. Il y prend la défense du Nouveau Roman, du structuralisme et du maoïsme. Cet engagement politique le conduit en Chine, d’abord en 1966, puis en 1974, où il est accompagné de François Wahl, Roland Barthes et Julia Kristeva. Il rompt ensuite avec le communisme et se rapproche du catholicisme. Il lance en 1983 la revue L’Infini, qui se veut plus ouverte et plus éclectique que Tel Quel. Il y publie des textes sur la peinture, la musique, la philosophie ou la poésie.

Son style romanesque subit également une inflexion dans les années 1980. Après avoir produit des textes hermétiques comme Nombres (1966) ou Lois (1972), il privilégie une écriture plus fluide et plus sensuelle, qui lui permet d’élargir son audience. Il connaît un grand succès avec Femmes en 1983, qui inaugure une série de romans autobiographiques où s’entremêlent fiction et réalité. Il y évoque ses amours, ses amitiés, ses voyages (notamment à Venise, qu’il affectionne) et ses lectures. Il poursuit cette veine avec Paradis (1981), Portrait du joueur (1984), ou Le Cœur absolu (1987). Il écrit aussi des essais sur des auteurs qu’il admire comme Dante, Rimbaud, Joyce ou Proust. Régulièrement invité par les médias mainstream, Sollers délivrait volontiers son avis sur l’actualité avec une forme d’ironie voltairienne, tout en jouant le jeu de la promotion.

Son dernier récit, Graal, était sorti chez Gallimard en 2022.