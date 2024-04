Nuages – J.Personne – la chronique BD

Résumé : Enfant, Léo rêve de voler. Amateur de super-héros, il désire changer le monde. Le garçon grandit ainsi dans une famille aimante mais imparfaite, comme le sont toutes les familles. Ces rêves d’enfants l’accompagnent à l’adolescence jusqu’à ce que, jeune adulte, il parte à Paris pour suivre une formation de pilote… qu’il ne suivra finalement pas. À la place, Léo rencontre Nour, fonde une famille, ouvre une librairie, et le temps passe sans que son désir de voler ne le quitte. Mais que reste-il de nos désirs d’enfants lorsque l’on devient adulte ? Ces rêves nous aident-ils à garder le cap face aux aléas ou sont-ils au contraire un obstacle qui nous empêchent de nous adapter au monde réel ?

Critique : Avec Nuages, J.Personne livre un album très personnel sur le temps qui passe et ses effets sur nos envies, notre regard su le monde et notre personnalité. L’auteur imagine ainsi la vie de Léo, un garçon puis un homme ordinaire. Élevé dans une famille aimante, avec des parents compréhensifs quoique véhiculant quelques préjugés (« les hommes, ça ne pleure pas », dit le père), Léo est moyen à l’école mais, jeune adulte, il s’émancipe pour suivre un rêve qu’il n’atteindra pas. Il rebondit à plusieurs reprises, est heureux puis malheureux, reproduit certaines erreurs paternelles, et regarde au soir de sa vie ses erreurs et ses accomplissements au prisme de ses rêves d’enfants. L’angle de cet album s’avère particulièrement intéressant, car universel : qui n’a jamais eu des rêves enfants ? Qui n’a pas de regrets ?

© J.Personne / Glénat

Le récit est convaincant lorsqu’il évoque les rêves d’enfants, la mue en adolescent de Léo et sa confrontation avec la réalité du monde. Il l’est un peu moins – tantôt par caricature, tantôt car il passe trop vite sur certains éléments – lorsqu’il évoque la seconde moitié de la vie de Léo, dont on ne comprend que partiellement l’aigreur. Peut-être est-ce parce que l’auteur n’a pas encore l’expérience intime de ces événements. En dépit de cette réserve, l’album tient complètement la route sur le plan narratif et la conclusion, poétique, s’avère assez convaincante.

© J.Personne / Glénat

J.Personne s’appuie sur un dessin au trait fin qui donne vie à des personnages expressifs, et des aplats de couleurs assez vives, qui contribuent grandement à la poésie de l’œuvre. En effet, J.Personne conçoit des « paysages états d’âmes » en représentant régulièrement dans le récit des compositions de nuages, de différentes couleurs en fonction des époques et de l’état d’esprit de Léo. Le dessin met également en évidence des objets, comme la cabine téléphonique, ou des lieux qui reviennent régulièrement dans le récit, et lui donnent de la chair.

Portrait d’un personnage imaginaire et de ses rêves, depuis son enfance jusqu’à sa mort, Nuages est un album poétique au graphisme soigné, qui nous parle du temps qui passe.