Nuit de la lecture : la quatrième édition aura lieu le samedi 18 janvier 2020

News : La quatrième nuit de la lecture, grande fête du livre organisée par le ministère de la Culture, aura lieu le samedi 18 janvier 2020. Pour l’occasion, bibliothèques et librairies ouvriront grand leurs portes, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger. Ces lieux proposeront de découvrir, d’une manière ludique et festive, la richesse de leurs collections papier et numérique, mais aussi de consulter les nouvelles parutions, comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots.

Les événements et activités se déclineront en lectures musicales, spectacles de théâtre, expositions projections de films, ateliers d’écriture ou de découvertes livresques, conférences, dégustations littéraires, rencontres avec des écrivains...

Ces animations gratuites sont proposées à toutes les générations.

Plus de détails en cliquant sur le lien vers le site du ministère de la Culture.