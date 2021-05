Once & Future . T.2 - Kieron Gillen, Dan Mora - la chronique BD

Résumé : Le Roi de la légende arthurienne était donc véritable, et vient de ressusciter. Avec une armée de chevaliers squelettes et des alliés conspirateurs, il compte bien récupérer la Graal. Pour Bridgette, ancienne chasseuse de démons, protéger le monde et son petit-fils Duncan paraît bien difficile, surtout lorsque Grendel s’en mêle…

Le premier tome lançait à toute allure ses héros sur un sentier pavé de comics et de légende du Moyen-Âge, entre Van Hesling, Lady Killer et Chrétien de Troyes, et le deuxième tome n’avait pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Clairement, le choix de lier la légende Beowulf, que la grand-mère elle-même trouve « pas terrible », n’est pas des plus heureux, car le monstre ainsi que sa mère ont un côté un peu trop comique pour être impressionnants, et la résolution de cet obstacle, comparé aux précédents, est un peu trop simple. Du moins, si l’on considère qu’un découpage à la tronçonneuse est plutôt simple. Un petit déchaînement qui traîne en longueur, mais qui fait son effet Tarantinesque. Pour autant, la quête du Graal est à notre goût trop mise de côté, car ce que l’on aime, ce sont les références à cette épopée légendaire et contradictoire.

Kieron Gillen, Dan Mora / Delcourt

Le dessin continue et Dan Mora prend confiance et l’insuffle de plus en plus à ses protagonistes. Avec ses personnages tout en décalage, entre la grand-mère au sang-froid, voire glacial, et le Duncan fragile qui se met à découper à tout va, il n’y a pas d’évolution nette mais bien des envies de gore et d’action bien décapante, au service de la dérision du genre. Il ne s’agit pas d’être vraiment dans la caricature, car le style est très moderne, dans une veine de comic super-héros qui s’amplifie, se diversifie et s’intensifie. Bref, cela continue comme un album dans son temps, malgré un sujet qui date…

Suite épique d’une série qui avait très bien démarrée, Once and Future continue de développer une vision modernisée de la légende arthurienne, prouvant que les comics ont bel et bien ce pouvoir de tout dépoussiérer, et de le faire avec brio.