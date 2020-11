Open Bar . 2e Tournée - Fabcaro - la chronique BD

Résumé : Réunion d’entreprise ou de famille, interview télé ou dîner aux chandelles, avec les enfants ou les collègues, il y a des questions, des idées et des choses à dire ou ne pas dire. Fabcaro aime mettre les pieds dans le plat pour en extraire le côté incongru, parfois bizarre, rarement dérangeant, mais surtout très drôle.

Henri Michaux avait voulu mettre un chameau à Honfleur, Fabcaro fait lui intervenir la raclette dans toutes les occasions. Le maître de l’absurde de la BD se lance dans une nouvelle tournée, toujours aussi sympathique et généreuse. Les travers de la société de consommation, des sphères intellectuelles et des jargons de tout genre sont largement dénoncés à travers des gags où tout peut arriver, chaque phrase étant un prétexte pour prendre un raccourci, l’auteur n’hésitant pas à jouer sur différentes figures de style, de type pléonasme ou métonymie. Les rebonds sont assez calculés, parfois même attendus (c’est ainsi quand on arrive au second tome) mais c’est toujours dans la bonne humeur que se déroulent les différentes planches.

Fabcaro / Delcourt

Ces planches justement correspondent à un style établi, avec ces formes de personnages minimalistes, grises et détachées, sans bouches ni yeux clairement définis. Pas question d’y voir une beauté incroyable ou un souci du détail, c’est bien un style clairement identifiable qui se dégage désormais, la signature Fabcaro qui transpire le comic de quotidien(s) et du quotidien. Celui qu’on doit faire vite pour ne pas perdre l’idée ou parce qu’il doit être imprimé le lendemain. Et ce style correspond bien à une mise en scène absurde de tous ces gags, comme si le théâtre du même nom était entré dans ces planches.

Fabcaro / Delcourt

Bien dosée et savoureuse, cette seconde tournée s’apprécie d’autant plus que les bars sont fermés en ce moment, et pour faire vivre les libraires, ce serait bien le moment de s’offrir ce deuxième album d’Open Bar.