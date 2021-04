Palmarès de la cérémonie des Oscars 2021

News : Le favori et multirécompensé Nomadland de Chloé Zhao, film indépendant au budget modeste, interprété par des comédiens amateurs, a remporté trois Oscars, au cours d’une cérémonie qui a équilibré les récompenses : on mentionnera entre autres les deux statuettes attribuées à Sound of Metal ou The Father, ces oeuvres ayant respectivement permis à Nicolas Becker de partager un trophée pour le meilleur son et à Florian Zeller de recevoir le prix du meilleur scénario pour son premier long métrage. Grâce à The Father, Anthony Hopkins a également obtenu son deuxième Oscar du meilleur acteur.

Meilleur film : Nomadland de Chloé Zhao

Meilleur acteur : Anthony Hopkins dans The Father

Meilleure actrice : Frances McDormand dans Nomadland

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

Meilleure actrice dans un second rôle :Yoon Yeo-jeong dans Minari

Meilleure réalisation : Chloé Zhao pour Nomadland

Meilleur film d’animation : Soul de Pete Docter

Meilleur court-métrage d’animation : If Anything Happens I Love You de Will McCormack, Michael Govier

Meilleur scénario adapté : Christopher Hampton et Florian Zeller pour The Father

Meilleur scénario original : Esmerald Fennell pour Promising Young Woman

Meilleure photographie : Erik Messerschmidt pour Mank

Meilleur documentaire : La sagesse de la pieuvre de Pippa Ehrlich, James Reed

Meilleur court-métrage documentaire : Colette d’Anthony Giacchino

Meilleur court-métrage de fiction : Two Distant Strangers de Travon Free, Martin Desmond Roe

Meilleur film international : Drunk de Thomas Vinterberg (Danemark)

Meilleur montage : Mikkel E.G. Nielsen pour Sound of Metal

Meilleur son : Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortes, Philip Bladh pour Sound of Metal

Meilleurs décors : Donal Graham Burt, Jan Pascale pour Mank

Meilleure musique originale : Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Battiste pour Soul

Meilleure chanson originale : H.E.R, Dernst Emile II, Tiara Thomas pour « Fight for You » (Judas and the Black Messiah)

Meilleurs coiffures et maquillages : Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry pour Le Blues de Ma Rainey

Meilleurs costumes : Ann Roth pour Le Blues de Ma Rainey

Meilleurs effets spéciaux : Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher pour Tenet