Palmarès du 42e Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand

Affiche officielle © Sauve qui peut le court métrage

News : Le 42e Festival International du Court Métrage s’est achevé le samedi 8 février, à Clermont-Ferrand. Voici le palmarès.

Palmarès international

Grand prix

Da Yie (Bonne nuit) / 21’

Anthony Nti

Belgique, Ghana

Prix spécial du jury

All the Fires the Fire (Tous les feux le feu) / 24’

Efthimis Kosemund Sanidis

Grèce

Mentions spéciales du jury international

Mascot (La mascotte) de Leeha Kim / Corée du Sud / 7’

The Water Will Carry Us (L’eau nous emportera) de Shasha Huang / Chine / 30’

Family Plot (Conspiration familiale) de Shuichi Okita / Japon / 23’

Prix du public

The Present (Le cadeau) / 24’

Farah Nabulsi

Palestine, Qatar

Prix du meilleur film d’animation

Pulsión (Pulsion) / 7’

Argentine, France

Pedro Casavecchia

Prix étudiant

City of Children (La ville des enfants) / 16’

Arantxa Hernández Barthe

Royaume-Uni

Mention spéciale du jury étudiant international

An Arabian Night (Une nuit arabe) de Pierre Mouzanar / Royaume-Uni, Liban / 33’

Prix CANAL+ / CINÉ+

I Väntan på Döden (En attendant la mort) / 12’

Lars Vega, Isabelle Björklund

Suède

Prix du meilleur film européen

Invisível Herói (Invisible héros) / 28’

Cristèle Alves Meira

Portugal, France

Prix du meilleur film documentaire

(Documentaire sur grand écran)

Quebramar (Brise-lames) / 27’

Cris Lyra

Brésil

Palmarès Labo

Grand prix

Günst ul Vándrafoo (Rafales de vie sauvage) / 24’

Jorge Cantos

Espagne

Prix spécial du jury

Freeze Frame (Arrêt sur image) / 5’

Soetkin Verstegen

Belgique, Allemagne, Finlande

Mentions spéciales du jury labo

Average Happiness (Les stats en folie) de Maja Gehrig / Suisse / 7’

Blessed Land (Un endroit sacré) de Lân Phạm Ngọc / Vietnam / 19’

El Infierno y Tal (L’enfer, etc.) d’Enrique Buleo / Espagne / 10’

Prix du public

California on Fire (La Californie en flammes) / 25’

Jeff Frost

États-Unis

Prix Festivals Connexion – Auvergne-Rhône-Alpes

Zombies / 14’

Baloji

Belgique, République démocratique du Congo

Palmarès national

Grand prix

Olla / 27’

Ariane Labed

Prix spécial du jury

Clean with Me (After Dark) / 21’

Gabrielle Stemmer

Mentions spéciales du jury national

Genius Loci d’Adrien Mérigeau / 16’

La maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape / 30’

Prix du public

Mémorable / 12’

Bruno Collet

Prix Égalité et Diversité

Amour(s) / 32’

Mathilde Chavanne

Prix de la meilleure musique originale (Sacem)

Pierre Desprats pour

Massacre de Maïté Sonnet / 27’

&

Champ de bosses de Anne Brouillet / 32’

Prix du meilleur film d’animation francophone (SACD)

Traces / 13’/ France - Belgique

Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian

Prix de la meilleure première œuvre de fiction (SACD)

Olla / 27’

Ariane Labed

Prix Adami d’interprétation

Meilleure comédienne

Megan Northam

dans Miss Chazelles de Thomas Vernay / 22’

Prix Adami d’interprétation

Meilleur comédien

Lawrence Valin

dans The Loyal Man (Un homme loyal) de Lawrence Valin / 37’

Prix étudiant

Olla / 27’

Ariane Labed

Prix CANAL+

Raout Pacha / 28’

Aurélie Reinhorn

Prix des effets spéciaux par Adobe

Mémorable / 12’

Bruno Collet

Prix du rire « Fernand Raynaud »

Raout Pacha / 28’

Aurélie Reinhorn

Prix de la Presse Télérama

Disciplinaires / 20’

Antoine Bargain

Mention spéciale du jury presse national

La maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape / 30’

Prix Procirep du producteur de court métrage

Ikki Films

Bourse des festivals Auvergne-Rhône-Alpes

Des jeunes filles enterrent leur vie de Maïté Sonnet / Quartett Production

Candidature European Film Awards

Invisível Herói (Invisible héros) de Cristèle Alves-Meira / Portugal, France / 28’

Coup de cœur CANAL+ Family

Opinci d’Anton Groves, Damian Groves / Roumanie, France / 18’

Bourse La poule qui pond

On est pas près d’être des super héros de Lia Bertels / Belgique, France, Portugal / 12’

Prix Orange des Brèves digitales

Instinct de Victor Kirsch, Elliot Thomasson, Arthur Allender, Mathieu Antoine, Léna Belmonte, Cyrielle Guillermin / France / 5’