Panpi & Gorri. Spécialistes de l’aventure, T.1 – Marie Novion – la chronique BD

Résumé : Panpi et Gorri sont deux petites bêtes à l’allure de chiens, qui se tiennent sur leurs deux pattes. Toujours vêtus de tenues adaptées à la situation : élégantes ou pratiques, {chill} ou sportives, ces deux cousins sont aussi complices que chamailleurs. Au fil des pages, on les suit dans leurs aventures grandiloquentes, bien que circonscrites aux abords du jardin de leurs grands-parents. On les voit parvenir à leurs fins, même si l’échec l’emporte souvent... Mais qu’importe, cela signifie qu’ils peuvent recommencer. C’est drôle, loufoque, attendrissant, et joliment dessiné : de quoi réjouir les petits comme les grands enfants… ou les adultes.

Panpi & Gorri, t1 – Illustration 1 Tous droits de reproduction réservés ©Maison Georges, 2026, Marion Novion.

Critique : Panpi & Gorri, spécialistes de l’aventure est le premier album d’une série dont le second tome paraîtra à l’automne 2026. À l’origine, il s’agissait d’une bande dessinée publiée dans le magazine jeunesse ludique et coloré Georges, édité par la petite structure indépendante Maison Georges, qui propose un catalogue jeunesse audacieux et malicieux.

L’album est un recueil de petites histoires qui ne dépassent généralement pas trois pages, entrecoupées d’illustrations mettant en scène nos deux personnages goguenards. Ils en sont les protagonistes principaux. Dans ce premier tome, pas de parents, mais des grands-parents chez qui ils passent leurs vacances, ainsi qu’une cousine éloignée qui apparaît dans l’une des saynètes. Sous ses airs de jeune fille sage et un peu soumise se cache en réalité une adolescente rebelle, pleine de répartie, mais tout aussi gauche que ses cousins… À croire que la maladresse est un trait familial.

Panpi & Gorri, t1 – Illustration 2 Tous droits de reproduction réservés ©Maison Georges, 2026, Marion Novion.

Dans ces pages, la gaucherie n’est pas un défaut : bien au contraire, elle devient presque le moteur de ces histoires à la fois tendres et drôles. Elle rend Panpi et Gorri profondément attachants. Ils n’ont pas peur d’essayer, donc de se tromper, d’échouer ou de rater. Là n’est pas l’essentiel : pour eux, il s’agit avant tout de jouer et d’expérimenter. Il ne leur faut pas grand-chose pour s’inventer des aventures dont ils sont les héros : un costume bricolé à partir de nippes retrouvées dans la cave de leurs aïeux, des habits détournés, et les voilà transformés en aventuriers, archéologues ou détectives. Ils s’imaginent en pleine enquête ou expédition, d’où ils reviennent souvent bredouilles ou affrontent un échec cuisant, mais ce n’est jamais bien grave… tant qu’ils ont pris plaisir à inventer ces histoires. Si c’est souvent Panpi qui propose le jeu, c’est Gorri qui en donne le rythme.

Panpi et Gorri restent des enfants, et parfois la peur rattrape leur enthousiasme, comme dans cette scène où ils s’apprêtent à passer la nuit sous la tente… jusqu’à ce qu’une chauve-souris leur fasse perdre tous leurs moyens. Nombreux seront sans doute les lecteurs et lectrices à se reconnaître dans ces petits personnages.

L’autrice Marion Novion parvient, grâce à une narration très dynamique et à des dessins expressifs, à provoquer le rire et le sourire. L’émotion de Panpi et Gorri se lit dans leurs moues comme dans leur gestuelle. Son trait est franc, soutenu par un encrage parfaitement maîtrisé. Par ses dessins, elle parvient aussi à faire ressentir les ambiances dans lesquelles évoluent les deux cousins, comme cette scène de petit déjeuner où l’on croirait sentir l’odeur du lait et des tartines, et deviner le fond sonore du sitcom regardé par leur grand-mère. Certaines images se suffisent à elles-mêmes pour raconter une histoire, faire sentir l’ennui, l’effroi ou la joie. Les contours nets des personnages et des objets contrastent avec l’absence de cases : les pages sont aérées et parfaitement lisibles pour des enfants à partir de 7–8 ans.

Panpi & Gorri, t1 – Illustration 3 Tous droits de reproduction réservés ©Maison Georges, 2026, Marion Novion.

L’autrice s’amuse également à glisser, d’une image à l’autre, de petits détails qui donnent au récit des airs de familiarité et de convivialité. En situant l’histoire chez les grands-parents de Panpi et Gorri, elle joue aussi sur la multiplicité des âges. L’histoire est contemporaine, mais les intérieurs datent d’une autre époque, comme en témoigne la commode de buffet. Il y a à la fois du rétro et de l’intemporel dans ce récit. D’ailleurs, mis à part des lampes torches et des talkies-walkies, rien d’électrique ou d’électronique ne passe entre les mains de Panpi et Gorri : ce sont des bouts de bois, des bocaux de confiture, des petites voitures ou des peluches qui nourrissent leurs jeux. Une manière d’inciter les jeunes lecteurs à expérimenter leur créativité. Pas besoin de technologie pour s’amuser : il suffit de laisser parler son imagination.

Les couleurs apportent beaucoup de douceur et de vivacité à ces petits récits. Réalisées de façon numérique ou au feutre, elles confèrent à l’ensemble quelque chose de vivant et d’enfantin.

Panpi & Gorri, t1 – Illustration 4 Tous droits de reproduction réservés ©Maison Georges, 2026, Marion Novion.

Enfin, l’autrice joue avec l’objet-livre : tantôt il se lit à l’horizontale, tantôt à la verticale. Pas d’inquiétude, le lecteur est prévenu de manière astucieuse et, une fois encore, amusante. Ces variations de mise en page, ainsi que les pleines pages, proviennent sans doute de la publication initiale dans le magazine Georges, destiné aux enfants de plus de 8 ans, une revue qui encourage à réfléchir, expérimenter et s’amuser. Un beau programme qui vaut le détour.

Vous l’aurez compris, Panpi et Gorri sont deux cousins très attachants. Complices, ils se distinguent par quelques traits de caractère qui se dessinent dans ce premier album, et l’on a hâte de les retrouver dans la suite de leurs péripéties. Un vrai plaisir de lecture. Et quand on referme le livre, on a envie de dire : « Vive les vacances chez les grands-parents ! ». Loin de tout, Panpi et Gorri sont peut-être un peu plus libres d’être eux-mêmes.