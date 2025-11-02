Résumé : En 2016, Cookie Kalkair a voulu tenter une expérience : il réunit autour d’une table six mecs très différents pour les faire parler de sexualité. Ce faisant, il se découvre un peu lui-même. Le livre tiré des discussion sort en plein mouvement #MeToo. Quasiment 10 ans et un #MeToo plus tard, donc, il apparaissant évident qu’il fallait recommencer. Les rapports ont changé, mais les questionnements autour de la sexualité masculine ont malheureusement peu évolué. L’auteur réalise que les hommes prennent toujours autant de place dans les médias, en politique, dans les rues, monopolisent la parole et la place publique, mais ne parlent toujours pas de ce qui se passe dans leurs corps et dans leurs têtes. Pendant six mois, cette nouvelle tablée explore six nouveaux sujets concernant les propriétaires de pénis et leur sexualité : la culture porno, les sextoys, le sexe anal, les sans pénis, le travail du sexe, l’érotisme masculin… et apprennent encore beaucoup.

Critique :Pour ce deuxième opus, Cookie Kalkaire a voulu réunir un groupe plus hétérogène et inclusif, afin d’encore plus bousculer les clichés. En font par exemple partie : Stéphane, cis pan de 45 ans, déjà là dans le premier tome et qui n’a pas vraiment changé, Louis, transmasc bi de 25 ans qui a déménagé au Quebec et a un pénis depuis peu, Sylvain, cis homo de 32 ans, chorégraphe et danseur contemporain, accroc au kombucha, Ben, ci hétéro de 37 ans, étudiant en sexologie, Joël, ci hétéro né dans les années 40, ancien capitaine de voilier et enseignant, et Elsa, transfem pan de 19 ans qui aime les chats et la couleur verte.

© Cookie Kalkair / Steinkis

Si la volonté d’inclusivité parfaite et d’apporter à chaque fois la précision adéquate donne parfois l’impression de perdre en spontanéité, si le chapitre où les femmes prennent la place de la tablée nous sort un peu d’un sujet qu’on vient chercher avec cette BD, l’ouverture à d’autres avis apporte toute de même une certaine réflexion. Une réflexion nécessaire en 2025.

On explore les sujets classiques de la culture porno, du sexe anal, du travail du sexe… et ceux moins classiques des sextoys, ou de l’érotisme masculin. Le tout, dans une ambiance pop, apportée par le style graphique ultra dynamique et coloré de Cookie Kalkair.

© Cookie Kalkair / Steinkis

Cookie Kalkair vit à Barcelone et est un habitué des sujets de société, souvent autobiographiques. Autour de la sexualité, outre les deux tomes de Pénis de table (Steinkis, 2016 et 2025, pour rappel), il a publié aussi chez Steinkis, en 2021, De polyamour et d’eau fraîche. Lever d’Encre (Delcourt, 2021), retrace son expérience de tatoué. Il est également l’auteur de plusieurs témoignages sur la parentalité : Les 9 derniers mois de ta vie de petit con (les Arènes, 2016), Les Jeux vidéos et nos enfants et Les réseaux sociaux et nos ados (Steinkis, 2023 et 2024). Ainsi que Merveilleux (2025), cette fois-ci à travers son regard de fils face à l’AVC de son père. Gerilla Green (Steinkis, 2019) est un questionnement écologique inhérent aux générations actuelles.