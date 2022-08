Perpendiculaire au soleil - Valentine Cuny-Le Callet - La chronique BD

Résumé : En commençant une correspondance avec Renaldo McGirth, jeune noir américain dans le couloir de la mort, l’étudiante des Beaux Arts Valentine ne pouvait se douter que sa vie et son dessin seraient autant chamboulés...

Critique : Le roman graphique s’est clairement imposé dans le paysage de la BD à l’aide d’un concept simple : mettre une claque au lecteur. Que celle-ci soit dans le style – parfois digne d’une exposition ou simpliste à l’extrême – ou dans son sujet – le plus souvent reprenant la vie de l’auteur, un moment fort, une ambiance ou une enfance – le but reste de surprendre et de faire bouger les lignes. Mais lorsque la claque concerne à la fois le graphisme et la narration, c’est à ce moment que l’on sait que l’on tient un grand roman graphique, car celui-ci nous a bouleversé. Perpendiculaire au soleil appartient à cette catégorie d’ouvrages qui performe à la fois par le contenant et le contenu. Pour ce qui est du fond, illustrer une correspondance (mais évidemment sans la transcrire entièrement, plutôt en la rendant sensible, en l’analysant) avec un détenu du couloir de la mort américain, évoquer l’inhumanité du système pénitentiaire, saisir la détresse, sans jamais mentionner l’injustice, est un acte évidemment puissant. L’autrice fait non seulement preuve d’une maturité et d’un courage exceptionnels, mais sait en rendre compte d’une manière agréable, sans un déroulé en chapitres qui ne sont ni chronologiques ni thématiques, mais un savant mélange des deux. Sachant l’obstination nécessaire et la volonté de travailler de concert avec Renaldo McGirth, le condamné, le tout est d’une rare force.

© Delcourt / Cuny-Le Callet

Le fond donc, mais aussi la forme, ne cesse d’intriguer et d’émerveiller le lecteur, qui ne peut être que sous le charme de ce roman graphique qui prend aux tripes. Charme aurait d’ailleurs une connotation trop douce, tant l’on se sent comme dissolu dans ces deux âmes entremêlées par les pages tantôt rappelant de vieux comics qui auraient pris un coup de jeune, tantôt des estampes écorchées vives, qui absorbent tout sur leur passage. D’un jeu de carte tout en symboles à un jeu de portraits avec si peu de matière, tout se détache et se rattache, tout s’exclame et s’acclame dans ce roman graphique, documentaire brut et étonnamment objectif, dont pourtant on ne peut que sentir l’humanité.

© Delcourt / Cuny-Le Callet

Avec du cœur, du courage et du corps, ce Perpendiculaire au soleil mérite déjà une place de choix dans le panthéon du roman graphique français, tant il est excellent dans toutes les lignes qu’il fait percevoir.