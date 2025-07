Phantom Busters T.2 - Neoshoco - la chronique Manga

Résumé : C’est l’anniversaire de Mogari et un membre de sa famille doit venir voir s’il remplit sa promesse ... mais est-il là pour l’observer ou pour le tuer ? Cela dépend des versions ! De nouvelles missions attendent notre équipe de choc dont dépendent bien plus que la survie d’un club.

Critique : L’arrivée imminente de Ren Shishikuno à Kamakura pousse les Phantom Busters à chercher de nouvelles missions ! Car Mogari a promis qu’il exorciserait 1000 fantômes avant un an soit près de trois fantômes par an. Cependant, celui-ci n’avait pas réfléchi qu’entre les activités scolaires et son flegme naturel, cela ne serait pas une sinécure.

© Neoshoco, 2023, SHUEISHA Inc., 2025, Ki-oon

En voulant imprimer des tracts, ils vont tomber sur Sorato, le président du club des élèves, qui va leur confier leur première vraie mission… mais est ce que cela sera suffisant pour permettre à Mogari de rester en vie, dans tous les sens du terme ?

Toujours aussi léger, l’humour est omniprésent à l’image du concours de mangeurs de viande pour décider de l’avenir d’Eugène au sein des Phantom Busters.

Comme pour le premier tome, le dernier chapitre est un peu plus sérieux que les précédents donnant de plus amples informations sur le clan de Mogari, notamment en ce qui concerne les branches inférieures de la famille qui évoque par bien des côtés le Clan Hyûga du manga Naruto. Cela ne serait pas très surprenant quand on connait la passion pour la pop-culture de Neoshoco !

Après la création dans le premier tome, le second consolide le groupe des Phantom Busters. Nous avons préféré ce deuxième volet même si nous regrettons de ne pas voir plus de chapitres dans la veine du chapitre 8. Nous lirons la suite avec plaisir car Neoshoco a réussi à nous attacher à ses personnages et à son histoire… vivement septembre pour voir ce qu’il en sera du troisième tome !