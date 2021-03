Photo de famille recomposée. T1 – Sti, Armelle - la chronique BD

Résumé : Photo de Famille recomposée T1 nous propose de partager des tranches de vie de Nicolas et Sophie, et surtout leurs deux enfants respectifs de leur premier mariage, soit quatre bambins entre six et quinze ans. Des moments drôles de la vie d’une famille recomposée qui s’installe ensemble pour la première fois.

Les histoires de Sti sont autant d’anecdotes courantes que rencontrent les familles recomposées. Mais elles savent, partant d’une situation parfois compliquée, finir non pas forcément avec une solution, mais toujours avec un éclat de rire. La force de cette série est de savoir nous surprendre avec des sujets que l’on pensait devenus classiques, la vie de famille (recomposée ou pas). En plus de nous donner matière à rire et à sourire, Sti crée des personnages attachants, inspirés (lointainement) de sa propre vie et de sa propre famille. Cela lui donne sans doute cette envie de ne pas juger, mais juste de rester proche de tous ses personnages. Bien sûr, on suit davantage Nicolas, le père, qui est majoritairement notre regard et notre point d’entrée dans cet appartement, mais Sophie, sa compagne et les enfants trouvent aussi leur place.

La BD, sur le modèle du gag en une page, retrace l’installation de Nicolas et Sophie ensemble, premier élément qui pose les bases de l’histoire et de tout ce que cela va engendrer. De beaux moments, où la tendresse sait s’insinuer entre deux éclats de rire.

Sti, Armelle / Bamboo

Au dessin, Armelle offre une belle salve de bonnes bouilles à toute cette famille. Pour le dessin, elle opte pour le semi-réalisme. Les décors posés, les perspectives justes (comme cette énorme scène où Sophie écoute de la musique pendant que toute la famille s’agite autour d’elle dans le salon) nous rendent cette BD facilement immersive. On s’imagine bien dans leur salon, à les regarder, comme le poisson rouge dans son bocal observe et s’interroge sur cette famille de fous.

Les couleurs douces collent parfaitement à cet univers où l’humour vient à bout des drames du quotidien.

Photo de Famille recomposée T1 est un lancement réussi. Cette BD atteint son but, nous montrer les coulisses d’une famille recomposée, avec les problèmes rencontrés, traités au prisme de l’humour. Sti et Armelle travaillent déjà sur le tome deux de cette série qui peut être lue par les parents et aussi leurs enfants !