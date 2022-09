Punch saison 2 présente : Catharsis - Jonathan Garnier, Camille Letouzé - la chronique BD

Résumé : Au cœur d’un temple oublié, un paladin, une voleuse et une magicienne tentent d’empêcher le mal absolu de se répandre sur le monde, mais devront passer par des sacrifices pour parvenir à leur fin...

Critique : Vous cherchez une BD courte, pas chère et de qualité pour petits et grands ? Optez pour Punch ! Le message est peut être éculé, mais il est vrai : impossible de trouver à ce prix une histoire complète, bien dessinée et originale. Les comics américains et les mangas ne sont pas loin, mais ils ne possèdent pas la qualité de ces mini récits, et cette deuxième saison démarre sur les chapeaux de roue avec Catharsis, concentré de dark fantasy qui fera plaisir aux amateurs de Donjon & Dragons et donnera envie à ceux qui n’y jouent pas encore... L’histoire est courte mais bien fichue, avec une quête et une bataille finale qui suggère plus qu’il n’explore le passé des personnages, sous entend la fin du monde plus qu’il ne la montre. Malgré le peu de temps passé en leur compagnie, les personnages se trouvent être particulièrement charismatiques, et c’est la qualité qui achève de dire que le format est réussi, puisqu’il fait fi des difficultés qui auraient dû lui être inhérentes.

© Kinaye / Letouzé

Le dessin n’avait pas besoin d’être développé sur cinq tomes pour être efficace. Temple maudit et catacombes, guerriers squelettes et armures de paladin, on a l’impression d’être revenu à l’époque du premier Diablo, où l’imagination était tout et le contenu assez simple : le dessin semble adopter ce credo, à savoir ne pas chercher à trop en faire mais toujours donner à voir assez pour ensuite imaginer plus fort, plus loin. La bataille finale ne se veut pas étouffante d’effets multiples et variés, elle est assez sobre et du coup favorise encore cet album, dont le punch s’intègre donc graphiquement.

© Kinaye / Letouzé

Cette nouvelle saison de Punch !, ciblant la dark fantasy, part d’une fort belle façon avec ce Catharsis très sérieux mais excellent à tous les niveaux, de quoi envisager trois autres beaux volumes...