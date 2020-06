40 ans après, Elephant Man ressort en version restaurée 4K

News : En 1980, Elephant Man est nommé dans huit catégories aux Oscars, mais ne remporte aucune statuette, tandis que Robert Redford en remporte cinq pour Des gens comme les autres. Mel Brooks, producteur du film, aurait alors déclaré : « Dans dix ans, Des gens comme les autres ne sera plus qu’une simple question de quizz, Elephant Man au contraire sera un film que les gens regarderont encore ». Si on ne se prononcera pas sur le premier, force est de constater que le drame de David Lynch fascine toujours autant, alors que quatre décennies se sont écoulées depuis sa sortie. La preuve avec cette nouvelle restauration par Studio Canal, qui fête en beauté la réouverture des salles.

Cette restauration s’est faite sous la supervision de David Lynch, en partenariat avec l’Immagine Retrovata. D’après un nouveau scan des négatifs 35 mm originaux, stockés à Londres depuis les années 1980, le résultat offre une résolution de 2160 p grâce à la technologie HDR. A l’image, on perçoit un grain bien plus développé qui révèle les différents détails texturaux présents dans les gros plans : le visage impavide de la mère de John Merrick, avant qu’elle soit renversée par un éléphant au début du film, les larmes du docteur Teves lors de sa première rencontre avec l’homme éléphant et bien sûr la face désespérée de John Merrick lui-même, œuvre du maquilleur anglais Christophe Tucker. Les décors aussi sont sublimés par cette restauration, et nous plongent tantôt dans l’obscurité des faubourgs londoniens, tantôt entre les murs gris de l’hôpital. Tout cela en conservant le charme de la photographie noir et blanc d’origine, imaginée par Freddie Francis. Si l’apport de la haute définition est énorme sur ce film, la prestation audio reste la même que lors des versions précédentes.

Adaptation romancée des mémoires de Frederic Teves, Elephant Man ressuscite avec beaucoup de sensibilité la mémoire de Joseph Merrick, patient atteint du syndrome de Protée et mort d’étouffement en 1890, après s’être étendu pour dormir. Une œuvre majeure qui a lancé la carrière de David Lynch, et continuera assurément à marquer des générations de cinéphiles. A (re)découvrir absolument.

